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    Десятки тысяч христиан ждут в центре Иерусалима Благодатный огонь

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    Огонь ежегодно загорается накануне православной Пасхи в Кувуклии — часовне над Гробом Господним в иерусалимском храме Воскресения Христова (Гроба Господня).
    У храма Гроба Господня в Иерусалиме. Архивное фото
    THOMAS COEX/AFP

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В субботу на улицах Старого Иерусалима в ожидании Благодатного огня собрались десятки тысяч христиан со всего мира.

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    РИА Новости Украина
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    Огонь ежегодно загорается накануне православной Пасхи в Кувуклии — часовне над Гробом Господним в иерусалимском храме Воскресения Христова (Гроба Господня). 

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    Паломники приходят в Старый город с самого раннего утра. Основная часть верующих проходит через Яффские ворота. 

    Полиция и военные дежурят по периметру стен Старого Иерусалима, возле каждых ворот в город установлено несколько рядов кордонов. Члены делегаций проходят по специальным именным пропускам, их дизайн ежегодно меняется, дабы избежать подделок. Одними из первых в город пропускают телевизионные группы и фотографов.

    Верующие стекаются к храму Гроба Господня с лампадами и "пасхалами" — пучками из 33 свеч, по числу лет жизни Иисуса Христа. По всему Старому городу пучки свечей продают проживающие здесь арабы.

    В этом году Пасху в один день отмечают христиане всех конфессий. Большинство паломников прибыло в святой для них город накануне в пятницу. Верующие собираются группами по 100-200 человек.

    Напомним, сегодня христиане отмечают Великую субботу перед Пасхой.

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