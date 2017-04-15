Десятки тысяч христиан ждут в центре Иерусалима Благодатный огонь

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КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В субботу на улицах Старого Иерусалима в ожидании Благодатного огня собрались десятки тысяч христиан со всего мира.

Огонь ежегодно загорается накануне православной Пасхи в Кувуклии — часовне над Гробом Господним в иерусалимском храме Воскресения Христова (Гроба Господня).

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Паломники приходят в Старый город с самого раннего утра. Основная часть верующих проходит через Яффские ворота.

Полиция и военные дежурят по периметру стен Старого Иерусалима, возле каждых ворот в город установлено несколько рядов кордонов. Члены делегаций проходят по специальным именным пропускам, их дизайн ежегодно меняется, дабы избежать подделок. Одними из первых в город пропускают телевизионные группы и фотографов.

Верующие стекаются к храму Гроба Господня с лампадами и "пасхалами" — пучками из 33 свеч, по числу лет жизни Иисуса Христа. По всему Старому городу пучки свечей продают проживающие здесь арабы.

В этом году Пасху в один день отмечают христиане всех конфессий. Большинство паломников прибыло в святой для них город накануне в пятницу. Верующие собираются группами по 100-200 человек.

Напомним, сегодня христиане отмечают Великую субботу перед Пасхой.