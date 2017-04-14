Во сколько обойдется пасхальная корзина в 2017 году

По расчетам экспертов не повысилась цена из всей пасхальной корзины исключительно только на церковные свечи. Меньше всего подорожала мука, а все остальное значительно выросло в цене, рассказал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"40% стоимости всей корзины — мясные изделия, а еще 22% — вино. В целом пасхальная корзинка подорожала на 27%. В 2016 году она стоила 449 грн, а в 2017 — уже 569 грн", — сообщил Дорошенко.

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По его словам, это из расчёта, что в список продуктов пасхальной корзины вошли: 1 кг домашней буженины и колбасы, две бутылки вина "Кагор", кулич (0,5 кг), сливочное масло (200 г), "российский сыр" (500 г), хрен (250 г), соль, десять куриных яиц и пачка церковных свечей.

В целом, по словам экспертов, в лидерах подорожания оказались яйца, творог, сыр, колбаса и алкоголь, которые за год подскочили в цене на четверть. Цены за бутылку "Кагора" украинского производства колеблются в пределах 100 гривен.

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