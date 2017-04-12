Социолог: около 90% украинцев живут в бедности

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В мире существуют различные методы оценки уровня бедности. Например, критериями оценки для ООН служат ВВП на душу населения и покупательная способность. По стандартам ООН, если человек тратит на проживание и продукты менее 5 долларов в день (в месяц это менее 150 долларов, учитывая не только питание, но и расходы на коммунальные платежи, проезд и пр.), то он живет за порогом бедности.

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Согласно последнему отчету ООН по рейтингу человеческого развития в мире, на сегодняшний день 60% украинцев живут за чертой бедности. В рейтинге человеческого развития ООН, Украина заняла 84 место.

Научный сотрудник отдела экономической социологии Института социологии НАН Украины Виталина Буткалюк уверена, что в Украине наиболее целесообразно использовать подход в оценке уровня бедности, согласно которому семьи, тратящие 62% и более своего дохода на удовлетворение базовых потребностей в еде, оплате жилища, одежды, – живут в бедности.

"Этот подход нам позволит на самом деле оценить бедность и малообеспеченность в украинском обществе. Для того чтобы человек мог сказать, что он живет достойно, что у него нормальный уровень жизни, должен оставаться достаточный доход, чтобы удовлетворять потребности более высокого уровня — в отдыхе, в качественном досуге и так далее.

При определении бедности очень важно кроме дохода учитывать еще и риски попадания в категорию бедных: даже при высоком доходе, человек, не имея сбережений, в случае потери здоровья или еще каких-либо ухудшений жизненных условий, сразу же может попасть в категорию бедных. И на эту проблему тоже надо обращать внимание", – сказала Виталина Буткалюк на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По ее словам, если руководствоваться вышеназванным подходом, то станет очевидным, что бедность в Украине носит массовый характер и по охвату, и по глубине проникновения. Именно таким критерием оценки будет руководствоваться Институт социологии при проведении опроса в нынешнем году.

"И мы примерно можем говорить, что эта бедность порядка 90% на сегодня. Мы только в 2017 году так поставим вопрос, а сейчас мы можем говорить только о данных исследования предыдущего года.

Тем не менее они нам позволяют давать более-менее комплексную оценку благосостояния украинского общества – каждый третий (34%) украинец говорит о том, что у него не хватает возможности на приобретение самых необходимых продуктов, это не просто бедные, это нищие люди.

О том, что не хватает необходимой одежды, говорит каждый четвертый (25%) украинец, о том, что не хватает необходимой медицинской помощи – примерно половина (53%) украинцев. А если говорить о потребностях более высокого уровня, то примерно у половины украинцев не хватает возможности проводить полноценный досуг и полноценный отпуск", – сказала сотрудник отдела экономической социологии Института социологии.

Если посмотреть на то, как украинцы характеризуют материальное положение своей семьи, то, как показывают данные исследования 2016 года, только 2% населения говорит о том, что им хватает на все необходимое и они делают сбережения. Все остальные – это люди, которые в той или иной мере могут быть названы малообеспеченными.

6% населения говорят, что они голодают и нищенствуют – это крайняя степень малообеспеченности. Около половины (48%) украинских семей тратят все свои ресурсы на продукты питания. О том, что хватает в целом на жизнь, говорят около трети опрошенных, и каждая 10-я украинская семья говорит о том, что, в принципе, на все хватает, но сбережения они делать не в состоянии.

"Это говорит о том, что у абсолютного большинства украинцев отсутствует так называемая "подушка безопасности" – какие-то сбережения, какие-то иные ресурсы, за счет которых в случае ухудшения ухудшения жизненных условий люди могут какое-то время обеспечивать себе сносное существование.

Поэтому не приходится говорить, что будут эффективны те реформы, которые сегодня предлагаются, в частности, перевод пенсионной системы на накопительную, и иные реформы, которые требуют сбережений граждан. Более того, этим объясняется рост неплатежей за жилищно-коммунальные услуги", – пояснила Буткалюк.

По словам социолога, низкий уровень жизни и хроническая малообеспеченность формируют и общее состояние общества, и страхи, и надежды, которые в нем существуют.

"Когда мы спрашиваем, чего люди боятся больше всего, больше всего ответов получает именно возможность ухудшения экономических показателей жизни. 81% населения сказали, что они боятся роста цен, при том, что 2014 году этого боялись 63%.

На втором месте по уровню страхов безработица – 73% по сравнению с 60%. которые были в 2014 году. Это тоже косвенный показатель хронической малообеспеченности населения, а также того, что население понимает, что в случае потери работы, каких-то соцвыплат или иных поступлений, они сразу же автоматически окажутся не просто в категории бедных, а возможно даже нищих или в условиях самой крайней обездоленности", – сказала Буткалюк.

Малообеспеченность и даже бедность стала массовым явлением в Украине, которое усугубилось в последние несколько лет, делает вывод социолог.