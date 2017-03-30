наверх
30.03.201712:48
Курсы валют НБУ
  • EUR29.06- 0.39
  • USD27.04- 0.08
Рубрики
Ещё
    Общество

    ООН: 60% украинцев живут за чертой бедности

    (обновлено: )35450
    В Украине доход в расчете на одного человека снизился за 25 лет, в 2015 году снизился по сравнению с 1990 годом на 31,9%, сообщила директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины.
    Женщина просит милостыню. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. На сегодняшний день 60% украинцев живут за чертой бедности, сообщил в четверг на пресс-конференции координатор системы ООН в Украине, постоянный представитель программы развития ООН в стране Нил Уокер.

    Отношение украинцев к деньгам
    РИА Новости Украина
    Бедным быть не стыдно. Как украинцы оценивают свои доходы

    "Что касается Украины, мы говорим о 1,7 млн внутренне перемещенных лиц, 2,8 млн людей с инвалидностью, 60% населения находятся ниже черты бедности", — сказал Уокер, слова которого приводит УНН.

    Представляя отчет программы развития ООН, он отметил, что "в этом отчете есть полезная информация, которая может быть использована для Украины, учитывая ее специфический контекст".

    В свою очередь директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, академик Элла Либанова, добавила: "Речь идет о том, что национальный доход в расчете на одного человека снизился за 25 лет, в 2015 году снизился по сравнению с 1990 годом на 31,9%".

    Читайте также: За чертой. Треть украинцев считают себя бедными

    Ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что только 56,2% трудоспособного населения Украины имеют работу, почти 20% из них попадают в категорию бедных.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обстреляное генконсульство Польши в Луцке
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Эксперт в сфере ІТ-технологий Виктор Валеев. Архивное фото
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Исполнительный директор Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин
    Уход российских банков из Украины