ООН: 60% украинцев живут за чертой бедности

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. На сегодняшний день 60% украинцев живут за чертой бедности, сообщил в четверг на пресс-конференции координатор системы ООН в Украине, постоянный представитель программы развития ООН в стране Нил Уокер.

"Что касается Украины, мы говорим о 1,7 млн внутренне перемещенных лиц, 2,8 млн людей с инвалидностью, 60% населения находятся ниже черты бедности", — сказал Уокер, слова которого приводит УНН.

Представляя отчет программы развития ООН, он отметил, что "в этом отчете есть полезная информация, которая может быть использована для Украины, учитывая ее специфический контекст".

В свою очередь директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, академик Элла Либанова, добавила: "Речь идет о том, что национальный доход в расчете на одного человека снизился за 25 лет, в 2015 году снизился по сравнению с 1990 годом на 31,9%".

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Ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что только 56,2% трудоспособного населения Украины имеют работу, почти 20% из них попадают в категорию бедных.