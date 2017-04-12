Сказочник из Винницы. Соцсети об отчете Гройсмана

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Премьер Владимир Гройсман во вторник, 11 апреля, провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги деятельности правительства за минувший год. В целом глава Кабмина доволен работой своей команды. По его словам правительству "в принципе, удалось сделать то, что было обещано": в частности удалось остановить падение экономики и увеличить среднюю зарплату в стране.

А вот в украинском сегменте соцсетей отчет премьера вызвал совсем иные эмоции и комментарии: "Я не знаю, что там думает о своём премьерстве Гройсман — могу рассказать, что думают о нем другие. Его Кабмин — наверное, самый непрофессиональный и неорганизованный за всю историю страны"; "Независимо от отношения персонально к Гройсману, результаты за год как минимум можно охарактеризовать "нейтрально-позитивными". "Слушал отчет премьера. У братьев Гримм в Виннице таки были родственники", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook