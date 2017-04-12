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    Сказочник из Винницы. Соцсети об отчете Гройсмана

    Тема:

    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана (25)

    (обновлено: )56851
    Премьер Украины Владимир Гройсман представил годовой отчет о работе Кабмина, ставший в тот же час одной из топовых тем в украинском сегменте соцсетей. Чем же впечатлила речь главы правительства простых украинцев и отечественных экспертов?
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Премьер Владимир Гройсман во вторник, 11 апреля, провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги деятельности правительства за минувший год. В целом глава Кабмина  доволен работой своей команды. По его словам правительству "в принципе, удалось сделать то, что было обещано": в частности удалось остановить падение экономики и увеличить среднюю зарплату в стране.

    А вот в украинском сегменте соцсетей отчет премьера вызвал совсем иные эмоции и комментарии: "Я не знаю, что там думает о своём премьерстве Гройсман — могу рассказать, что думают о нем другие. Его Кабмин — наверное, самый непрофессиональный и неорганизованный за всю историю страны"; "Независимо от отношения персонально к Гройсману, результаты за год как минимум можно охарактеризовать "нейтрально-позитивными". "Слушал отчет премьера. У братьев Гримм в Виннице таки были родственники", — есть в сетях и такие мнения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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