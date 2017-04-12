Кабмин Гройсмана: главные достижения и планы на будущее

РИА Новости Украина

Премьер Владимир Гройсман во вторник, 11 апреля, провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги деятельности правительства за минувший год. Глава Кабмина в целом остался доволен работой своей команды, отметив, что правительству "в принципе, удалось сделать то, что было обещано".

В частности, Гройсман подчеркнул, что получилось остановить падение экономики, а также увеличить среднюю заработную плату в стране.

Премьер также сообщил о приоритетных направлениях деятельности правительства в 2017 году. В частности, он рассказал о намеченных реформах, которые направлены на повышение экономического роста и качества жизни граждан.

Гройсман был назначен на пост премьера 14 апреля 2016 года. Парламент после этого одобрил программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего кабинета министров до 14 апреля действует "иммунитет". Согласно украинскому законодательству, правительство должно отчитаться перед парламентом о выполнении программы своей работы. Дата такого отчета пока не назначена.

Достижения за год

В начале пресс-конференции Гройсман рассказал о работе правительства в 2016 году.

"Нам удалось выполнить то, что мы обещали. Мы пришли на фоне политического, и как следствие, экономического кризиса. Для нас было главной задачей сделать все от нас зависящее, чтобы мы стабилизировали национальную экономику и перешли к росту. Нам удалось это сделать в 2016 году", — сказал он.

Премьер добавил, что удалось остановить падение экономики, по итогам года она показала рост 2,3%. К своим достижениям также он отнес увеличение средней номинальной зарплаты в стране на 35,4%. Гройсман напомнил, что у правительства получилось установить единую цену на газ для населения и промышленности. Вместе с тем, это решение часто критикуется, потому что привело к скачку тарифов за услуги ЖКХ.

Премьер также заявил, что правительство намерено и дальше сокращать дефицит госбюджета, который по итогам 2017 года ожидается на уровне 3% ВВП против 3,75% в 2016 году. Ожидается замедление инфляции до 8,1% против 12% в прошлом году.

Также Гройсман к своим заслугам отнес подвижки в вопросе децентрализации и дерегуляции. По его словам, в Украине завершена бюджетная децентрализация, что позволило на 50% увеличить местные бюджеты, идет реформирование местной исполнительной власти. В рамках дерегуляции отменены 460 устаревших нормативных актов и внедрена система электронного правительства.

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В этом году Кабмин намерен уделить значительное внимание ремонту дорог, на эти цели предусмотрено 30 миллиардов гривен (около 1,1 миллиарда долларов), добавил премьер.

Треть обещаний

Работой правительства в целом довольны и в Верховной Раде. По словам спикера парламента Андрей Парубия, Гройсман был эффективен на посту премьера. Серьезных претензий к его работе не озвучили ни в парламентской коалиции, ни в оппозиции.

Интернет-издание "Слово и дело" подсчитало, что Гройсман за год деятельности на посту премьера выполнил около трети своих обещаний.

"Лично премьер-министр Владимир Гройсман за год на посту главы правительства выполнил чуть меньше, чем треть обещаний — 29,4%. Его показатели таковы: шесть обещаний не выполнены, 28 выполнены, 61 находится в процессе реализации", — говорится в сообщении.

По данным издания, главным выполненным обещанием Гройсмана стало увеличение размера минимальной зарплаты в два раза – до 3,2 тысячи гривен (около 120 долларов), а также субсидирование малообеспеченной части населения.

"Общий уровень ответственности действующего кабинета министров Украины составляет 27,2%. Восемьдесят шесть обещаний министры провалили, 150 выполнили и 315 находятся в процессе выполнения", — отмечает издание.

Планы на будущее

Премьер определил пять приоритетных направлений для работы правительства на следующий год: реформа здравоохранения, пенсионной системы, земельная реформа и запуск приватизации.

Пенсионная реформа, по словам Гройсмана, предусматривает повышение пенсий для 5,6 миллиона человек с 1 октября, а также отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Всего на Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров.

В настоящее время минимальная пенсия в Украине составляет 1373 гривны (около 51 доллара). Реформа предусматривает, что для 1,3 миллиона пенсионеров ежемесячные выплаты повысят на 200 гривен (7,5 доллара), для 1,2 миллиона пенсионеров – от 200 до 500 гривен (7,5 – 18,5 доллара), для 1,9 миллиона – от 500 до 1 тысячи гривен (18,5 — 37 долларов) и для 1,1 миллиона – более 1 тысячи гривен.

Реформа системы здравоохранения в свою очередь предусматривает предоставление гарантированного пакета услуг и медицинских средств, которые ежегодно будут предоставлять за счет государства. Кроме того, реформа предусматривает переход на международные протоколы лечения и диагностики, что позволит гарантировать качество услуг. Также законопроект предусматривает достойную зарплату для врачей.

Еще одним приоритетным направлением правительства в этом году, по словам премьера, станет приватизация неэффективных государственных активов. Гройсман отметил, что в Украине лишь 32% государственных предприятий приносят прибыль, поэтому в 2017 году планируется продать более 3,5 тысяч госпредприятий.

Украинское фото Владимир Гройсман

Кроме того, правительство Украины планирует полноценный запуск земельной реформы. Гройсман подчеркнул, что сейчас предложения кабмина по земельной реформе обсуждаются в коалиции. Эта тема также обсуждается с МВФ для продолжения успешного сотрудничества. В настоящее время в Украине действует мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. При этом ряд политиков опасаются, что в результате его снятия земли у селян будут скуплены крупными иностранными корпорациями за бесценок. Гройсман заверил, что концепция предлагаемой реформы предусматривает оборот земель внутри страны и запрещает ее продажу крупным корпорациям и иностранцам.

Премьер также убежден, что в 2017 году необходимо провести реформу, предусматривающую введение 12-летнего школьного образования. Правительство предлагает перейти от советского принципа образования, где главной задачей было дать ученикам максимальное количество знаний, к системе, где школьникам будут давать базовые знания и больше внимания уделить практическим навыкам.

Политические амбиции

Гройсман также подчеркнул, что у него нет политических амбиций. Он в очередной раз заявил, что не намерен баллотироваться в президенты Украины на очередных выборах в 2019 году.

"У меня есть сенсационное сообщение: в 2019 году я буду принимать участие в президентских выборах, как все граждане Украины — приду и проголосую за кандидата в президенты. Других намерений у меня нет, я об этом говорил и сегодня хочу это подчеркнуть", — сказал он.

Премьер также опроверг слухи о якобы создании им собственной политической партии.

"Я точно сейчас этим вопросом (создания собственной политической силы – ред.) не занимаюсь", — заявил Гройсман.

По его мнению, подобные слухи распускают некоторые украинские политологи, чтобы "привлечь к себе внимание».

Гройсман также сообщил, что спустя год работы правительства пока нет планов о его переформатировании.

Кроме того, премьер рассказал об отношениях с президентом Петром Порошенко. С приближением годовщины работы правительства СМИ начали писать о якобы натянутых отношениях между Порошенко и Гройсманом, в связи с чем стали ходить слухи о готовящейся замене премьера.

"Что касается президента, мы каждый день общаемся, каждый день обмениваемся мыслями по различным вопросам, поэтому это рабочие вопросы", — заявил Гройсман.