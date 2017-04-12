Кабмин Гройсмана: главные достижения и планы на будущее

РИА Новости Украина
Премьер Владимир Гройсман во вторник, 11 апреля, провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги деятельности правительства за минувший год. Глава Кабмина в целом остался доволен работой своей команды, отметив, что правительству "в принципе, удалось сделать то, что было обещано".
В частности, Гройсман подчеркнул, что получилось остановить падение экономики, а также увеличить среднюю заработную плату в стране.
Премьер также сообщил о приоритетных направлениях деятельности правительства в 2017 году. В частности, он рассказал о намеченных реформах, которые направлены на повышение экономического роста и качества жизни граждан.
Гройсман был назначен на пост премьера 14 апреля 2016 года. Парламент после этого одобрил программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего кабинета министров до 14 апреля действует "иммунитет". Согласно украинскому законодательству, правительство должно отчитаться перед парламентом о выполнении программы своей работы. Дата такого отчета пока не назначена.
Достижения за год
В начале пресс-конференции Гройсман рассказал о работе правительства в 2016 году.
"Нам удалось выполнить то, что мы обещали. Мы пришли на фоне политического, и как следствие, экономического кризиса. Для нас было главной задачей сделать все от нас зависящее, чтобы мы стабилизировали национальную экономику и перешли к росту. Нам удалось это сделать в 2016 году", — сказал он.
Премьер добавил, что удалось остановить падение экономики, по итогам года она показала рост 2,3%. К своим достижениям также он отнес увеличение средней номинальной зарплаты в стране на 35,4%. Гройсман напомнил, что у правительства получилось установить единую цену на газ для населения и промышленности. Вместе с тем, это решение часто критикуется, потому что привело к скачку тарифов за услуги ЖКХ.
Премьер также заявил, что правительство намерено и дальше сокращать дефицит госбюджета, который по итогам 2017 года ожидается на уровне 3% ВВП против 3,75% в 2016 году. Ожидается замедление инфляции до 8,1% против 12% в прошлом году.
Также Гройсман к своим заслугам отнес подвижки в вопросе децентрализации и дерегуляции. По его словам, в Украине завершена бюджетная децентрализация, что позволило на 50% увеличить местные бюджеты, идет реформирование местной исполнительной власти. В рамках дерегуляции отменены 460 устаревших нормативных актов и внедрена система электронного правительства.
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В этом году Кабмин намерен уделить значительное внимание ремонту дорог, на эти цели предусмотрено 30 миллиардов гривен (около 1,1 миллиарда долларов), добавил премьер.
Треть обещаний
Работой правительства в целом довольны и в Верховной Раде. По словам спикера парламента Андрей Парубия, Гройсман был эффективен на посту премьера. Серьезных претензий к его работе не озвучили ни в парламентской коалиции, ни в оппозиции.
Интернет-издание "Слово и дело" подсчитало, что Гройсман за год деятельности на посту премьера выполнил около трети своих обещаний.
"Лично премьер-министр Владимир Гройсман за год на посту главы правительства выполнил чуть меньше, чем треть обещаний — 29,4%. Его показатели таковы: шесть обещаний не выполнены, 28 выполнены, 61 находится в процессе реализации", — говорится в сообщении.
По данным издания, главным выполненным обещанием Гройсмана стало увеличение размера минимальной зарплаты в два раза – до 3,2 тысячи гривен (около 120 долларов), а также субсидирование малообеспеченной части населения.
"Общий уровень ответственности действующего кабинета министров Украины составляет 27,2%. Восемьдесят шесть обещаний министры провалили, 150 выполнили и 315 находятся в процессе выполнения", — отмечает издание.
Планы на будущее
Премьер определил пять приоритетных направлений для работы правительства на следующий год: реформа здравоохранения, пенсионной системы, земельная реформа и запуск приватизации.
Пенсионная реформа, по словам Гройсмана, предусматривает повышение пенсий для 5,6 миллиона человек с 1 октября, а также отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Всего на Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров.
В настоящее время минимальная пенсия в Украине составляет 1373 гривны (около 51 доллара). Реформа предусматривает, что для 1,3 миллиона пенсионеров ежемесячные выплаты повысят на 200 гривен (7,5 доллара), для 1,2 миллиона пенсионеров – от 200 до 500 гривен (7,5 – 18,5 доллара), для 1,9 миллиона – от 500 до 1 тысячи гривен (18,5 — 37 долларов) и для 1,1 миллиона – более 1 тысячи гривен.
Реформа системы здравоохранения в свою очередь предусматривает предоставление гарантированного пакета услуг и медицинских средств, которые ежегодно будут предоставлять за счет государства. Кроме того, реформа предусматривает переход на международные протоколы лечения и диагностики, что позволит гарантировать качество услуг. Также законопроект предусматривает достойную зарплату для врачей.
Еще одним приоритетным направлением правительства в этом году, по словам премьера, станет приватизация неэффективных государственных активов. Гройсман отметил, что в Украине лишь 32% государственных предприятий приносят прибыль, поэтому в 2017 году планируется продать более 3,5 тысяч госпредприятий.
Кроме того, правительство Украины планирует полноценный запуск земельной реформы. Гройсман подчеркнул, что сейчас предложения кабмина по земельной реформе обсуждаются в коалиции. Эта тема также обсуждается с МВФ для продолжения успешного сотрудничества. В настоящее время в Украине действует мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. При этом ряд политиков опасаются, что в результате его снятия земли у селян будут скуплены крупными иностранными корпорациями за бесценок. Гройсман заверил, что концепция предлагаемой реформы предусматривает оборот земель внутри страны и запрещает ее продажу крупным корпорациям и иностранцам.
Премьер также убежден, что в 2017 году необходимо провести реформу, предусматривающую введение 12-летнего школьного образования. Правительство предлагает перейти от советского принципа образования, где главной задачей было дать ученикам максимальное количество знаний, к системе, где школьникам будут давать базовые знания и больше внимания уделить практическим навыкам.
Политические амбиции
Гройсман также подчеркнул, что у него нет политических амбиций. Он в очередной раз заявил, что не намерен баллотироваться в президенты Украины на очередных выборах в 2019 году.
"У меня есть сенсационное сообщение: в 2019 году я буду принимать участие в президентских выборах, как все граждане Украины — приду и проголосую за кандидата в президенты. Других намерений у меня нет, я об этом говорил и сегодня хочу это подчеркнуть", — сказал он.
Премьер также опроверг слухи о якобы создании им собственной политической партии.
"Я точно сейчас этим вопросом (создания собственной политической силы – ред.) не занимаюсь", — заявил Гройсман.
По его мнению, подобные слухи распускают некоторые украинские политологи, чтобы "привлечь к себе внимание».
Гройсман также сообщил, что спустя год работы правительства пока нет планов о его переформатировании.
Кроме того, премьер рассказал об отношениях с президентом Петром Порошенко. С приближением годовщины работы правительства СМИ начали писать о якобы натянутых отношениях между Порошенко и Гройсманом, в связи с чем стали ходить слухи о готовящейся замене премьера.
"Что касается президента, мы каждый день общаемся, каждый день обмениваемся мыслями по различным вопросам, поэтому это рабочие вопросы", — заявил Гройсман.