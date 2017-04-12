Главное "достижение" Гройсмана стоило Украине 80 млрд грн – эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Во вторник, 11 апреля, премьер-министр Владимир Гройсман на пресс-конференции отчитался по итогам года деятельности правительства.

Среди планов правительства — провести пенсионную реформу и с 1 октября повысить пенсии почти шести миллионам пенсионеров, отремонтировать дороги, 95% которых в неудовлетворительном состоянии. Также среди намерений — продажа государственных предприятий, которые используются неэффективно.

Экономические победы, неудачи и ожидания прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экономист, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

(публикуется на языке оригинала)

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Наскільки ефективним є Кабмін Володимира Гройсмана?

— Важко сказати, наскільки був ефективним, бо ефективність – це досягнення певних результатів за мінімальних вкладень ресурсів.

Що вдалося зробити Кабміну Гройсмана з того, що ніяк не вдалося зробити його попередникам?

— Скажемо так, основні досягнення… Кабмін Гройсмана вперше в історії України привласнив собі повноваження встановлювати так звану ринкову ціну на газ.

І Гройсман каже, що це дуже добре, оскільки економія…

— Так, безумовно. Це досягнення коштувало українцям приблизно 80 мільярдів гривень в мінус. Дійсно, "досягнення".

Потрібно наповнювати бюджет, з якого потім підвищувати соціальні стандарти.

— Ні, навпаки сталося. В реальності бюджет втратив від цієї ініціативи близько 60 мільярдів гривень і українці — від 20 до 30 мільярдів.

А хто поклав ці 80 мільярдів гривень собі в кишеню?

— Друкарський верстат їх зробив. А поки що навіть не поклав в кишеню, тому що держава винна нашим олігархам за субсидіями ще близько 30 мільярдів. Частину грошей поклали собі до кишень Ахметов і Фірташ.

Якщо без сарказму, досягнення є якісь в цього Кабміну?

— Немає. Без сарказму, ніяких досягнень в цього Кабміну немає. Окрім негативних.

Володимир Гройсман підкреслює ефективність роботи свого уряду. За його словами, українська економіка зрушила з мертвої точки і почала демонструвати зростання.

— Якщо вона зрушила з мертвої точки і почала закопуватися в землю – так.

Щодо зростання, то звертаю увагу, що зазвичай в усьому світі порівнюють рівень ВВП, не вимірюючи його в гривнях, тугриках чи чомусь іншому, а в доларах. Відповідно, у 2016-му році ВВП України був меншим, ніж в 2015 році. Таке зростання – не розумію.

Гірше того, за рік, тобто за 2016-ий рік, одна з головних статей українського експорту, тобто чорні метали, на світовому ринку подорожчали на 70%, продовольчі продукти, зокрема, зерно, подорожчали десь на 20%. Як в таких найсприятливіших умовах не досягти зростання навіть не на 1-2%, не знаю. Але уряду Гройсмана це вдалося.

Але навіть попри те, що тривають бойові дії на сході України, все ж таки вдається реформувати деякі галузі. Серед пріоритетних Гройсман назвав п’ять реформ: реформу пенсійної системи, продаж неефективних державних активів, реформу землі, освітню реформу й реформу охорони здоров'я. Пріоритети, на вашу думку, обрані правильно?

— По-перше, це пріоритети для того, щоби остаточно знищити те, що є.

Нагадаю, що за всю історію України від приватизації бюджет отримав 64 мільярди гривень. І лише на націоналізації ПриватБанку бюджет втратив 146 мільярдів гривень. І це не кінець, як сказала Гонтарева. Чомусь саме в цьому я схиляюся повірити, що це ще не кінець втрат.

Відповідно, якщо одночасно продавати щось, а потім щось націоналізувати із від'ємним результатом, може, саме для цього проводиться реформа.

Що стосується пенсійної так званої реформи. Це не пенсійна реформа. Це скорочення кількості пенсіонерів. Але це ніяк не зменшить дефіцит бюджету Пенсійного фонду.

Є механізми для наповнення Пенсійного фонду, підвищення пенсій у разі ухвалення відповідних законопроектів з 1 жовтня, вважає прем’єр.

— Брехня. Тому що дефіцит бюджету Пенсійного фонду наразі складає десь 154 мільярди гривень. Це гроші, які йдуть від бюджету як на фінансування безпосередньо дефіциту бюджету, так і на виплату спеціальних пенсій.

Щоб компенсувати ці 145 мільярди, потрібно, щоби за рахунок податків вони звідкись знайшлися. Знаєте, що для цього потрібно зробити? Або знищити половину пенсіонерів, тобто близько шести мільйонів, і це при тому, що їх пенсія залишиться на рівні цього року, або відповідно збільшити заробітні плати українців в чотири рази.

Ранее экономический эксперт Тарас Загородний в эфире "ГС" заявил, что план трехлетнего развития экономики Владимира Гройсмана — социалистическая модель, которая себя давно уже изжила.

А руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что после задержания Насирова власть демонстрирует эффективную борьбу с коррупцией с системе налогово-таможенной службы.