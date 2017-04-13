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    Эксперт о тренде на снижение уровня бедности в Украине

    (обновлено: )11210
    Заведующая отделом исследований уровня жизни Института демографии и социальных исследований НАН Украины Людмила Черенько надеется, что 2017 год покажет более существенное изменение тренда на снижение бедности в стране.
    РИА Новости Украина/Youtube

    Людмила Черенько констатирует, что в Украине произошел резкий обвал уровня жизни, и наиболее существенным в этом отношении стал 2015 год по сравнению с 2014 годом.

    "Можно сказать, что начался новый тренд — снижение бедности уже пошло. Это данные 9 месяцев, и думаю, что весь 2016 год это подтвердит. Но сегодня все зависит от того, насколько быстро пойдет это снижение: оно может быть очень незначительным и вялотекущим, а снижение меньше одного процентного пункта, конечно, приятно, но это не серьезные темпы роста, которые, в общем-то, могут находиться в пределах статистической погрешности", — сообщила эксперт в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    В свою очередь председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева заявила, что население Украины стремительно беднеет последние несколько лет.

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