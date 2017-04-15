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    Фотоленты

    В Одессе появилось Пасхальное дерево

    (обновлено: )6
    Пасхальное дерево в одесском Городском саду
    Пасхальное дерево в одесском Городском саду
    Пасхальное дерево в одесском Городском саду
    Пасхальное дерево в одесском Городском саду
    Пасхальное дерево в одесском Городском саду
    Пасхальное дерево в одесском Городском саду
    Пасхальное дерево в одесском Городском саду
    Пасхальное дерево в одесском Городском саду
    Пасхальное дерево в одесском Городском саду
    Думская.net
    Пасхальное дерево в одесском Городском саду
    Самыми активными участниками акции оказались дети
    Думская.net
    Пасхальное дерево в одесском Городском саду
    Пасхальное дерево в одесском Городском саду
    Думская.net
    Пасхальное дерево в одесском Городском саду
    Пасхальные украшения провисят неделю
    Думская.net
    Пасхальное дерево в одесском Городском саду
    Пасхальное дерево в одесском Городском саду
    Думская.net
    Пасхальное дерево в одесском Городском саду
    Целью акции было не только создание красивого символа, но и сбор средств для областной детской больницы
    Думская.net
    Пасхальное дерево в одесском Городском саду
    Одесситы развесили более 500 писанок
    Думская.net

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    Пасхальное дерево в одесском Городском саду

    В одесском Горсаду появилось Пасхальное дерево, на ветвях которого рядом с распускающимися цветами горожане развесили более 500 писанок, сделанных в рамках благотворительной акции.

    Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
    GALI TIBBON/AFP
    Схождение Благодатного Огня. Справка

    По словам организаторов, традиция наряжать пасхальное дерево появилась в Германии еще в средние века. Всемирную известность получило дерево у дома жителя города Заальфельде Фолькера Крафта, на котором сейчас красуется больше десяти тысяч разноцветных яиц. Немец начал украшать его в 1965 году.

    Смотрите также: Празднование Пасхи в Киево-Печерской лавре

    "Мы не собираемся побивать рекорд Крафта, но надеемся, что это превратится в традицию, и с каждым годом украшений будет все больше и больше, — призналась "Думской" организатор акции Катя Адысова.

    По ее словам, целью акции было не только создание красивого символа, но и сбор средств для областной детской больницы.

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