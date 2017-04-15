В Одессе появилось Пасхальное дерево

В одесском Горсаду появилось Пасхальное дерево, на ветвях которого рядом с распускающимися цветами горожане развесили более 500 писанок, сделанных в рамках благотворительной акции.

По словам организаторов, традиция наряжать пасхальное дерево появилась в Германии еще в средние века. Всемирную известность получило дерево у дома жителя города Заальфельде Фолькера Крафта, на котором сейчас красуется больше десяти тысяч разноцветных яиц. Немец начал украшать его в 1965 году.

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"Мы не собираемся побивать рекорд Крафта, но надеемся, что это превратится в традицию, и с каждым годом украшений будет все больше и больше, — призналась "Думской" организатор акции Катя Адысова.

По ее словам, целью акции было не только создание красивого символа, но и сбор средств для областной детской больницы.