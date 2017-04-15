Христиане отмечают Великую субботу перед Пасхой

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В этом году последний день Великого поста перед светлой Пасхой — Великая суббота — приходится на 15 апреля. В этот день христиане вспоминают о пребывании Христа в гробу после распятия, когда Его душа сошла в ад, чтобы вывести из него праведников.

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В этот день принято готовить пасхальные блюда: печь паски и красить яйца. Также готовят пасхальную корзину к освящению в церкви. Известна традиция бодрствовать всю ночь накануне Пасхи — чтобы не "проспать" весь будущий год.

В Великую субботу нельзя справлять свадьбы, дни рождения, различные юбилеи и любые другие нецерковные праздники. Запрещено также ловить рыбу и охотиться.

Вечером в этот день в приходских храмах совершается утренняя Великой субботы с погребением плащаницы. Этот день именуется еще и Тихой субботой: Христос уже воскрес, но люди пока не знают об этом.

В этот день принято освящать пищу не только для себя, но и оставлять часть в храме — духовенству, алтарным, певчим — и жертвовать бедным.

Напомним, завтра христиане восточного обряда будут праздновать Пасху.