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    Христиане отмечают Великую субботу перед Пасхой

    (обновлено: )14
    В Великую субботу у христиан принято готовить пасхальные блюда: печь паски и красить яйца. Также готовят пасхальную корзину к освящению в церкви.
    Церковь. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В этом году последний день Великого поста перед светлой Пасхой — Великая суббота — приходится на 15 апреля. В этот день христиане вспоминают о пребывании Христа в гробу после распятия, когда Его душа сошла в ад, чтобы вывести из него праведников.

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    Думская.net
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    В этот день принято готовить пасхальные блюда: печь паски и красить яйца. Также готовят пасхальную корзину к освящению в церкви. Известна традиция бодрствовать всю ночь накануне Пасхи — чтобы не "проспать" весь будущий год.

    В Великую субботу нельзя справлять свадьбы, дни рождения, различные юбилеи и любые другие нецерковные праздники. Запрещено также ловить рыбу и охотиться.

    Вечером в этот день в приходских храмах совершается утренняя Великой субботы с погребением плащаницы. Этот день именуется еще и Тихой субботой: Христос уже воскрес, но люди пока не знают об этом.

    В этот день принято освящать пищу не только для себя, но и оставлять часть в храме — духовенству, алтарным, певчим — и жертвовать бедным.

    Напомним, завтра христиане восточного обряда будут праздновать Пасху.

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