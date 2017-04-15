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    На Пасху круглосуточно будут дежурить 7 тысяч спасателей - ГСЧС

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    В ГСЧС сообщили, что начиная с 15 апреля и до утра 18 апреля подразделения спасателей переходят на усиленный режим несения службы. Непосредственно в Пасхальную ночь и 16 апреля спасатели будут дежурить в храмах и церквях по всей территории Украины.
    Сотрудники ГСЧС. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. На круглосуточном дежурстве в Пасху будут находиться около 7 тысяч спасателей, а также более 2000 единиц техники ГСЧС, сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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    "На период празднования Пасхи, начиная с 15 апреля и до утра 18 апреля, подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы. Непосредственно в Пасхальную ночь и 16 апреля спасатели будут дежурить в храмах и церквях по всей территории Украины", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что усиленная готовность сил и средств ГСЧС к реагированию на чрезвычайные ситуации объясняется тем, что празднование Пасхи связано с массовым использованием открытого огня, в частности, свечей и лампадок, во время торжественных богослужений в храмах.

    Ранее сообщалось, что полторы тысячи правоохранителей будут обеспечивать правопорядок в столице в течение Пасахльных праздников.

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