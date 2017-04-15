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    Киев

    В Киев прибыл благодатный огонь из Иерусалима

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    Благодатный огонь доставили прямым рейсом из Израиля в специальных лампадах-капсулах. Его повезут в Киево-Печерскую Лавру Украинской православной церкви Московского патриархата.
    Прибытие Благодатного огня в Украину
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Благодатный огонь прибыл в международный аэропорт Борисполь в Киеве. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

    Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
    Канал RT на Youtube
    Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме

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    Из Киева его развезут по всей территории Украины.

    Благодатный огонь доставили прямым рейсом из Израиля в специальных лампадах-капсулах. Делегация Украинской православной церкви в аэропорту передала Благодатный огонь представителям епархий и приходов со всей Украины, присутствующим верующим. После чего его сразу повезут в Киево-Печерскую Лавру Украинской православной церкви Московского патриархата.

    Святой огонь, как называют его верующие, появляется ежегодно в субботу накануне Пасхи по молитвам тысяч православных в храме Гробе Господня в Иерусалиме.

    Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".

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