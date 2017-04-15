Поздно вечером в субботу в Киеве встретят Благодатный огонь

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую Субботу сошел Благодатный огонь, который ожидали паломники со всего мира, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви из Ерусалима.

Отмечается, что огонь быстро распространялся теми, кто находился внутри храма, после чего его раздали ожидающим на храмовой площади.

Свидетелями чуда стала официальная украинская делегация во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием (Паканичем).

"Великая Суббота – день большой надежды. Мы уже знаем, что Господь воскреснет – это историческое событие. Чтобы подкрепить нашу веру, Господь посылает нам Великое чудо схождения Благодатного огня. Этот огонь, как предвестник Пасхи Христовой, освящает жизнь. Мы знаем, что Пасха придет, что Бог любит человека и что Господь имеет терпение на нас. Он пришел на землю, чтобы преодолеть человеческую греховность, чтобы дать вечную жизнь. Благодатный огонь – именно то тепло Божией благодати, согревающее каждого человека", – отметил митрополит Антоний.

Также отмечается, что во время схождения Благодатного огня звучали молитвы на разных языках.

"Есть люди, которые свою близость к Богу переживают в молчании, а есть темперамент православных арабов, которые выражают свою любовь к Богу танцами. Это также очень важно. Украинцы – это народ посередине этих темпераментов. Мы ждем Благодатный огонь, потому что это тепло, которое Господь подает каждому человеку. А мы сейчас все нуждаемся в таком тепле. На нашей родной земле так много горя. Благодатный огонь должен согреть каждую семью", — пожелал управляющий делами УПЦ.

Благодатный огонь вечером в субботу будет доставлен в Киев официальной делегацией Украинской Православной Церкви. Представители епархий получат Благодатный огонь в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

Встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоится около 23.00. Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий раздаст Благодатный огонь тысячам верующих, которые придут на ночное Пасхальное богослужение.

Из столицы Благодатный Огонь доставят во все епархии Украинской Православной Церкви.