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    В Иерусалиме сошел благодатный огонь

    (обновлено: )4210
    Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих.
    Схождение благодатного огня. Архивное фото
    СПЖ

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В храме Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь, патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме.

    Пасхальное дерево в одесском Городском саду
    Думская.net
    В Одессе появилось Пасхальное дерево

    Смотрите также: Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме

    Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих.

    Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".

    Благодатный огонь вечером в субботу будет доставлен в Киев официальной делегацией Украинской Православной Церкви. Представители епархий получат Благодатный огонь в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

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