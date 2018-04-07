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    Пасха под охраной. Правоохранители усиливают охрану Киева

    (обновлено: )41
    В Национальной полиции Украины сообщили, что на Пасхальные праздники около 2,2 тысячи правоохранителей будут следить за правопорядком в Киеве.
    Полиция Киева. Архивное фото
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Около 2,2 тысячи правоохранителей будут дежурить в Киеве на пасхальные праздники, сообщила в субботу пресс-служба Национальной полиции Украины.

    Полиция Украины
    REUTERS/Gleb Garanich
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    Православные верующие отмечают Пасху 8 апреля.

    "На Пасхальные праздники около 2,2 тысячи правоохранителей будут следить за правопорядком в Киеве", — говорится в сообщении.

    В частности, около 1,7 тысячи правоохранителей будут дежурить в усиленном режиме возле храмов и церквей.

    Ранее сообщалось, что в Подольском районе Киева на Виноградаре совершен погром игорного заведения бандой в балаклавах.

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