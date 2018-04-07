Пасха под охраной. Правоохранители усиливают охрану Киева

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Около 2,2 тысячи правоохранителей будут дежурить в Киеве на пасхальные праздники, сообщила в субботу пресс-служба Национальной полиции Украины.

Православные верующие отмечают Пасху 8 апреля.

"На Пасхальные праздники около 2,2 тысячи правоохранителей будут следить за правопорядком в Киеве", — говорится в сообщении.

В частности, около 1,7 тысячи правоохранителей будут дежурить в усиленном режиме возле храмов и церквей.

Ранее сообщалось, что в Подольском районе Киева на Виноградаре совершен погром игорного заведения бандой в балаклавах.