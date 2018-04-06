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    Общество

    Стало известно, когда в Киев доставят Благодатный огонь

    (обновлено: )13610
    В канун Пасхи в международный аэропорт "Борисполь" прибудет специальный борт, которым в Украину доставят Благодатный огонь из Иерусалима. Уже в 23.00 в Киево-Печерской Лавре начнется пасхальное богослужение.
    Благодатный огонь в Иерусалиме
    @MTVEnglishNews

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В киевском международном аэропорту "Борисполь" 7 апреля в 19.00 — 20.00 (ориентировочное время прибытия) состоится встреча Благодатного огня, сообщается на сайте "Украина православная" в пятницу.

    Страстная пятница в Иерусалиме
    REUTERS Corinna Kern
    Как прошла Страстная пятница в Иерусалиме

    Благодатный огонь доставит из Израиля в Украину официальная делегация Украинской Православной Церкви (МП).

    Встречать Благодатный огонь в "Борисполе" будет делегация священнослужителей, которые распространят огонь в других епархиях Украины.

    Уже в 23.00 7 апреля в Киево-Печерской Лавре предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий раздаст Благодатный огонь тысячам верующих, которые придут на ночное Пасхальное богослужение.

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