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    В Иерусалиме появились указатели "Посольство США"

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    (обновлено: )6202
    Первый дорожный указатель с надписью "Посольство США" установил мэр Иерусалима Нир Баркат. Знаки на трех языках появились в окрестностях одного из зданий американского генконсульства.
    В Иерусалиме появились дорожные указатели Посольство США
    REUTERS Ronen Zvulun

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В Иерусалиме появился первый дорожный указатель с надписью "Посольство США" за неделю до переезда дипломатической миссии из Тель-Авива, его установил мэр города Нир Баркат, сообщила РИА Новости представитель муниципалитета.

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    Другие знаки на трех языках — иврите, арабском и английском — появились в окрестностях одного из зданий американского генконсульства, которое в следующий понедельник, 14 мая, сменит вывеску во исполнение решения президента США Дональда Трампа.

    "Это не мечта, это реальность. Сегодня утром я взволнован и горд (тем, что пришло время – Ред.) установить первые знаки посольства США в Иерусалиме", — сказал Баркат, которого процитировала собеседница агентства.

    "Я благодарен президенту Трампу за то, что этот исторический момент настает. Иерусалим — вечная столица еврейского народа, и мир начинает признавать этот факт", — добавил мэр.

    Он лично влез на стремянку, чтобы закрепить на столбе черно-белый информационный указатель в виде стрелки.

    REUTERS Ronen Zvulun
    В Иерусалиме появились дорожные указатели "Посольство США"

    Американское посольство переезжает в Иерусалим по решению Трампа, который в декабре прошлого года признал город столицей Израиля. Практически весь остальной мир продолжает считать статус Иерусалима одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, а пока этого не произошло, держит свои посольства в Тель-Авиве. Перенос американского посольства приурочен к 14 мая — дню 70-летия образования Израиля. Пока он будет носить символический характер со сменой вывески на здании, размещением там посла и небольшой группы сотрудников. 

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