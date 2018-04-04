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    "Иерусалим - столица Палестины". Госсайты Израиля подверглись кибератаке

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    Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму (65)

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    На главной странице многочисленных сайтов хакеры, назвавшиеся группой Th3Falcon, разместили фотографию столкновений палестинцев с израильской армией на границе с сектором Газа.
    Кибератака. Архивное фото
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Ряд сайтов израильских государственных учреждений, в том числе интернет-страницы профсоюза учителей, израильской оперы и медицинского центра Хиллель-Яффе, подверглись хакерской атаке.

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    REUTERS Amir Cohen
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    На главной странице сайтов хакеры, назвавшиеся группой Th3Falcon, разместили фотографию столкновений палестинцев с израильской армией на границе с сектором Газа. "Иерусалим — столица Палестины", — гласит надпись на английском языке. Ниже размещена надпись на арабском: "Мы не забудем наших мучеников".

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    По данным Израильской телерадиокорпорации, аналогичной хакерской атаке также подверглись "сайты местных властей".

    Вдоль границы сектора Газа и Израиля 30 марта началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая.

    Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста. По последним данным, в результате столкновений с израильской армией погибло не менее 16 человек.

    Напомним, президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года порвал с устоявшимися международными подходами и проигнорировал претензии палестинцев на восточную часть Иерусалима, объявив о признании города израильской столицей и переводе туда американского посольства, которое расположено сейчас в Тель-Авиве. Это решение Трампа вызвало беспорядки в ПНА и протесты в других странах арабского мира.

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