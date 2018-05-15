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    Facebook остановил работу 200 приложений

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    Согласно заявлению компании Facebook, действие около 200 приложений приостановлено до тех пор, пока не будет проведено тщательное расследование, и не выяснено, был ли факт злоупотребления информацией.
    Логотип Facebook
    REUTERS Fabrizio Bensch

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Компания Facebook, владеющая крупнейшей социальной сетью в мире, приостановила действие около 200 приложений в рамках расследования случаев возможного злоупотребления данными пользователей, начатого после скандала с британской фирмой Cambridge Analytica.

    Facebook
    REUTERS Dado Ruvic/Files
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    "К настоящему времени мы изучаем тысячи приложений, действие около 200 из них приостановлено до тех пор, пока мы не проведем тщательное расследование, и не выясним, был ли факт злоупотребления информацией с их стороны", — говорится в заявлении компании.

    Скандал вокруг Facebook разгорелся в марте текущего года. Тогда газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время его предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей социальной сети. Преподаватель Кембриджского университета Александр Коган заявил, что через созданное им приложение на платформе соцсети This is your digital life передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica. В апреле Facebook сообщил, что Cambridge Analytica ошибочно были переданы данные 87 миллионов ее пользователей, в основном из США.

    После скандала основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания изучит все приложения, которые имели доступ к большим объемам информации пользователей до того, как в 2014 году компания значительно сократила доступ к своим данным. Кроме того, предполагалось провести комплексный аудит приложений, на которых замечена "подозрительная активность", а также "отстранять разработчиков, которые откажутся от тщательного аудита".

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