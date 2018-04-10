Facebook в Италии: держись подальше, чтобы не сойти с ума

РИА Новости Украина

Facebook привлекает все больше пользователей в Италии. Согласно последнему отчету Wearesocial и Hootsuite, в социальных сетях сидит более 30 миллионов итальянцев, то есть практически каждый использует Facebook.

Facebook стал удобной платформой для политиков, которые используют соцсеть как личный телевизионный канал для миллионов пользователей и избирателей.

Кроме того, Facebook является платформой, где личные данные – часто по неосознанному согласию пользователей – попадают в руки третьих лиц в коммерческих целях или для политической пропаганды. Вопрос о сохранности личных данных поднялся в связи со скандалом вокруг Cambridge Analytica, компании, которая, как подозревается, взломала миллионы профилей в Facebook для того, чтобы повлиять на выборы. Об этом Sputnik Italia поговорил с экспертом по социальным медиа и цифровому маркетингу Винченцо Козенца (Vincenzo Cosenza), блогером Vincos blog.

Винченцо, известно сколько итальянцев пользуются Facebook?

— Более 30 миллионов итальянцев используют Facebook хотя бы раз в месяц. 28 миллионов из них пользуются соцсетью с мобильного устройства, с годами таких пользователей становится все больше. Каждый день Facebook используют 24 миллиона итальянцев, то есть почти каждый пользователь заходит в Facebook каждый день. 52% пользователей — мужчины, 48% — женщины, что вполне соответствуют демографическому составу итальянцев, представлены все возрасты.

В начале, то есть около десяти лет назад, безусловно, молодые использовали Facebook больше, теперь же это использование широко распространено. Пласт 13-18-летних уменьшился, а количество пользователей 45+, растет.

Получается, Facebook используют молодые и пожилые?

— Именно так. 13-18-летние составляют 6% от общего количества пользователей, те, кому за 56, — 15%. Всё больше становится пользователей пожилого возраста, а самые молодые пользователи предпочитают новые соцсети.

Какие, например?

— В Италии молодежь все больше использует Instagram, который так же принадлежит Facebook. Эта социальная сеть совершенно другая и больше подходит молодым людям, общающимся посредством фото и видео. Instagram используют 14 миллионов, а, например, snapchat всего 2 миллиона.

В среднем, каждый итальянец проводит не менее 14 часов в Facebook. Но «сеансы» довольно короткие – 10 минут примерно раз в час.

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Социальными сетями пользуются политики в ходе предвыборных кампаний. Как Facebook повлиял на то, как ведется политика и как пользователи следят за политической жизнью?

— В последние годы пользователи поняли, что Facebook, которым пользуются 30 миллионов, то есть половина всего населения, может стать удобной политической платформой. Политики создали альтернативный, отличный от официальных СМИ, канал информации, чтобы напрямую говорить со своими избирателями.

REUTERS Dado Ruvic Логотип социальной сети Facebook

Для политика Facebook стал чем-то вроде личного телевизионного канала, здесь можно делать политические заявления, но, на самом деле, соцсеть не используется для коммуникации. Политические заявления не обсуждаются, нет диалога с избирателями, кажется, что политики лишь предлагают и продвигают свои идеи. Они надеются, что их подписчики станут носителями их идей.

Что касается пользователей, для них Facebook стал альтернативным или дополнительным источником информации. Телевизор смотрят меньше, газеты читают мало, и некоторые граждане узнают информацию через Facebook. Пока листаешь ленту, узнаешь всю информацию, нет необходимости ее искать. Здесь есть свои плюсы и минусы. Информация может быть очень поверхностная, но кто-то просто использует Facebook как еще один источник информации в дополнение к традиционным источникам.

Скандал вокруг Cambridge Analytica снова поставил под сомнение безопасность личных данных на Facebook. Что вы думаете по этому поводу?

— Скандал вокруг Cambridge Analytica, помимо того, что писали многие традиционные СМИ, не представляет случай ненадлежащего присвоения личных данных со стороны Facebook или третьих юридических лиц. На самом деле, речь об использовании одной из возможностей, которую предоставлял Facebook третьим лицам до 2014 года: создание приложений, собирающих личные данные пользователей, которые пользуются этими же приложениями. Большая проблема в том, что среднестатистический пользователь Facebook плохо понимает, каким образом действует приложение. В тот момент, когда я играю в приложение, выскакивает запрос данных и я соглашаюсь, не осознавая последствий. Эти данные могут быть использованы самой игрой в разных целях. Facebook не продает личные данные, но до 2014 года позволял третьим лицам запрашивать согласие пользователей на предоставление определённых данных.

Существуют компании, которые используют эти данные, добавляют к ним еще некоторую информацию и создают довольно правдоподобные профили, которые используются в коммерческих целях или для политической пропаганды. Конечно, со стороны Facebook было легкомысленно давать такой широкий доступ к данным, пусть даже с согласия пользователей.