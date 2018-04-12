Эксперты спрогнозировали природу бойкота Facebook в Украине

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Пользователи по всему миру сегодня хотят провести однодневный бойкот Facebook, Messenger, WhatsApp и Instagram. Об этом сообщается на сайте акции "Faceblock". Онлайн-протест вызван недавним скандалом из-за утечки данных 87 миллионов учетных записей. Присоединиться к акции может любой пользователь, выражающий недоверие к социальной сети. На сайте "Facebookblackout" можно найти соответствующие обложки для оформления профилей в соцсетях.

Организаторы акции отметили, что хотели организовать какое-то прямое действие, в рамках которого многие люди могли бы сказать, что они любят Facebook, но хотят, чтобы социальная сеть улучшилась. Мол, не использовать платформу в течение дня — это виртуальная акция, которую легко осуществить, и она даст мощный сигнал о том, что мы требуем улучшений.

Как этот бойкот скажется на компании и поддержат ли его украинские пользователи, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель академии интернет-маркетинга WebPromoExperts Антон Воронюк.

Протест подобного формата — не использовать в течение дня Facebook — это символическое действие, или какой-то ущерб для компании будет?

— На самом деле, пока еще никаких действий не предпринималось, поэтому прогнозировать довольно сложно. В Украине по предварительным оценкам где-то 13-15 миллионов пользователей Facebook, и если мы говорим про текущую картинку, вряд ли все 15 миллионов резко перестанут пользоваться соцсетью. Соответственно, мы ожидаем результатов уже по тем данным, которые расскажет сама соцсеть.

А много ли пользователей Facebook в Украине?

— В Украине по предварительным оценкам где-то 13 миллионов пользователей Facebook.

Много ли украинцев могут поддержать подобную акцию?

— По моим оценкам, это будет незначительный процент.

А почему?

— Большинство пользователей, когда они начинают пользоваться соцсетью, уже изначально понимают, что определенный объем данных, которые они засветили в соцсети, все-таки будет публичный. Поэтому сама проблематика во многом надуманная. Но как раз для Штатов, для Европы, где действительно более бережное отношение к персональным данным, это действительно большая проблема. В Украине проблема гораздо меньше.

У пользователя нужно забирать право самостоятельно раскрывать персональные данные сторонним приложениям?

— На самом деле, конфиденциальность — это важное право пользователей любого сервиса, и на самом деле, если человек дал согласие на передачу каких-то данных, то они могут быть переданы. Если согласия не было, то конечно сервис нарушает конфиденциальность.

Насколько тяжело взломать аккаунт в Facebook?

— Все зависит от хакера. На каждого хакера найдется свой хакер. Если мы говорим про управление подбором паролей, у многих это может быть типа "123", "1111" и т.д. Такие пароли ломаются очень быстро. Если у вас установлена двухэтапная идентификация, соответственно как в клиент-банкингах, если у вас есть подвязка к номеру мобильного, у вас при каждой авторизации запрашивает смску, такое взломать уже будет крайне сложно.

Что-то изменится в Facebook, в их заботе о данных пользователей после этого громкого скандала?

— На самом деле, Facebook — это коммерческая организация, они получили 6% падения акций и на такое нужно реагировать. Любой бизнес хочет зарабатывать и это сильные репутационные риски, которые в первую очередь грозят компании, которая котируется на бирже, это потери в деньгах. Поэтому Facebook буде реагировать и довольно быстро.

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Психологическую составляющую бойкота соцсетей прокомментировала в эфире "ГС" психолог Татьяна Ларина.

Как постоянная вовлеченность в соцсети влияет на психику человека?

— Сейчас очень многие люди стали социально зависимы именно от интернета. Потому что мы можем видеть, что заберите у человека на одни сутки телефон или интернет, и он себя чувствует уже очень плохо и это говорит о зависимости.

А как проявляется зависимость от интернета и от соцсетей в частности?

— Вообще, любая зависимость проявляется в том, что если у человека сейчас отбирается что-то, от чего он зависим, вы видите резкую агрессию, негатив, потом человек начинает упрашивать вас… То есть у него начинает проявляться достаточно детское поведение, капризы, до требований, до обидок и т.д. Это все признаки зависимости.

Насколько сложно сегодня обычному пользователю даже на сутки отказаться от соцсетей?

— Человеку, который регулярно пользуется соцсетями, очень сложно отказаться. Сейчас интернет-зависимость — это уже развитая вещь. Хотя с другой стороны, я знаю, что есть люди, которые просто работают в интернете, работают в соцсетях, и у них не развито это как зависимость, у них это работа.

Как лечится зависимость от соцсетей?

— Точно также, как любая зависимость. Через отстранение, через научение других социальных активностей, потому что соцсеть заменяется на социальную активность. Умение общаться с людьми. Если у человека нет друзей в его обычной жизни, только в соцсетях, если он не получает эндорфинов — гормонов счастья — от обычного общения, а получает только от общения в соцсети, то по сути мы сталкиваемся с тем, что человека надо заново учить общаться просто с людьми. Полностью.

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