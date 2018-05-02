Facebook запускает новую специфическую функцию

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Facebook запускает новую функцию, которая позволит пользователям социальной сети подобрать кандидатов для романтического свидания, заявил глава корпорации Марк Цукерберг, выступая на ежегодной конференции разработчиков F8.

"Эта функция поможет построить настоящие, долгосрочные отношения, а не просто интрижку", — цитирует телеканал CNBC Цукерберга.

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Как поясняет телеканал, новая функция будет предлагать пользователям кандидатов не из числа их друзей. Пользователи соцсети смогут создать специальную анкету, которая не будет доступна для просмотра друзьям.

Телеканал отмечает, что на фоне заявления Цукерберга акции компаний онлайн-знакомств Match и IAC обрушились на 20% и 10% соответственно.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор до конца 2018 года проведет проверку компании Facebook, и если она не локализует данные российский пользователей на территории РФ, то встанет вопрос о блокировке соцсети.