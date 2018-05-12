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    Facebook задумался о собственной криптовалюте

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    Представители Facebook заявили в комментарии СМИ, что компания занимается исследованием возможностей блокчейна, однако на данном этапе "не имеет другой информации" для комментариев.
    Логотип социальной сети Facebook
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Компания Facebook рассматривает возможность создания собственной криптовалюты, которая позволила бы пользователям соцсети совершать электронные платежи, сообщает телеканал Cheddar со ссылкой на источников.

    Facebook
    REUTERS Dado Ruvic/Files
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    Согласно одному из собеседников телеканала, руководство компании "серьезно настроено" в отношении задачи, исполнение которой, "скорее всего, займет несколько лет". При этом источники утверждают, что компания не намерена привлекать инвестиции с помощью перепродажи валюты и старается не распространяться об инициативе среди своих сотрудников.

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    Социальная сеть приступила к изучению блокчейн-технологий около года назад, однако ранее над исследованием работал один сотрудник. На этой неделе вице-президент Facebook Messenger Дэвид Маркус объявил, что возглавит "небольшую" команду по исследованию технологии, при этом он не привел информацию о каких-либо будущих проектах. Как отмечает в этой связи телеканал, ранее Маркус возглавлял платежную систему PayPal и является одним из инвесторов в криптовалюту биткоин.

    Представители Facebook заявили телеканалу, что компания занимается исследованием возможностей блокчейна, однако на данном этапе "не имеет другой информации" для комментариев.

    Ранее сообщалось, что Facebook запускает новую функцию, которая позволит пользователям социальной сети подобрать кандидатов для романтического свидания. 

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