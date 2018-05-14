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    Фото дня. Перенос посольства США в Иерусалим и убийства палестинцев

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    Открытие посольства США в Иерусалиме: столкновения (74)

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    Израильские войска открыли огонь на поражение по самым активным участникам протеста в секторе Газа из-за переноса посольства США в Иерусалим. Сообщается о 52 погибших и более 2,4 тысячи пострадавших.
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Церемония открытия нового американского посольства в Израиле состоялась в Иерусалиме в присутствии сотен гостей, передают корреспонденты РИА Новости.

    Посольство США открывается в Иерусалиме
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    Историческое событие. В Иерусалиме с помпой открылось посольство США

    Перенос дипмиссии из Тель-Авива прошел по решению президента США Дональда Трампа, который признал Иерусалим израильской столицей, проигнорировав претензии палестинцев на его восточную часть, разойдясь с международным консенсусом и традициями американской дипломатии.

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    Американская сторона была представлена в Иерусалиме министром финансов Стивеном Мнучином, помощником госсекретаря Джоном Салливаном, дочерью Трампа Иванкой и ее мужем Джаредом Кушнером.

    По последним данным, 52 палестинца погибли, более 500 получили ранения в ходе столкновений с армией Израиля на границах сектора Газа на фоне переноса посольства США в Иерусалим, еще более 2,4 тысячи получили ранения. Об этом сообщил официальный представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.

    "В секторе Газа 52 человека погибли, 2410 ранены", — сообщил Ашраф аль-Кидра. По его словам, больницы на территории сектора Газа нуждаются в лекарствах для оказания помощи пострадавшим.

    Силовики ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов, масштаб и ожесточенность которых заметно возросли на волне возмущения открытием американского посольства в Иерусалиме. Ранее сообщалось о 41 погибшем.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим

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