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    Во время переноса посольства США в Иерусалим погибли десятки палестинцев

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    Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму (71)

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    По последним данным, в результате столкновений с израильскими военными погиб 41 палестинец. Силовики ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов.
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В столкновениях с израильскими войсками в Газе погиб 41 палестинец, сообщил РИА Новости официальный представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.

    Среди жертв есть ребенок, сказал собеседник агентства.

    Посольство США открывается в Иерусалиме
    канал RT в youtube
    Историческое событие. В Иерусалиме с помпой открылось посольство США

    Уточняется, что силовики ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов, резко активизировавшихся на волне возмущения открытием американского посольства в Иерусалиме.

    Армия стянула к Газе две дополнительные пехотные бригады. Еще одну перебросили на Западный берег реки Иордан, который до сих пор оставался в стороне от протестов. Израильские военные насчитали более 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы. Они бросают самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгут шины, пытаются ломать пограничные заграждения.

    ​Иерусалим — непризнанная столица Израиля. Его статус — одно из главных препятствий в урегулировании арабо-израильского конфликта. Как палестинцы, так и мировое сообщество считают восточную часть города оккупированной территорией. По этой причине все посольства расположены в Тель-Авиве. При этом Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей.

    В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского диппредставительства. Это решение вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в нескольких государствах арабского мира.

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