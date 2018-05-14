Во время переноса посольства США в Иерусалим погибли десятки палестинцев

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В столкновениях с израильскими войсками в Газе погиб 41 палестинец, сообщил РИА Новости официальный представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.

Среди жертв есть ребенок, сказал собеседник агентства.

Уточняется, что силовики ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов, резко активизировавшихся на волне возмущения открытием американского посольства в Иерусалиме.

Армия стянула к Газе две дополнительные пехотные бригады. Еще одну перебросили на Западный берег реки Иордан, который до сих пор оставался в стороне от протестов. Израильские военные насчитали более 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы. Они бросают самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгут шины, пытаются ломать пограничные заграждения.

Hundreds of Palestinians marched from Ramallah to the Qalandia checkpoint in the West Bank, where Israeli soldiers greeted them with rubber bullets and tear gas #GreatReturnMarch #Palestine Video by @FalehNaseerFal2 pic.twitter.com/KyrmxwuzWx — Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) 14 мая 2018 г.

​Иерусалим — непризнанная столица Израиля. Его статус — одно из главных препятствий в урегулировании арабо-израильского конфликта. Как палестинцы, так и мировое сообщество считают восточную часть города оккупированной территорией. По этой причине все посольства расположены в Тель-Авиве. При этом Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского диппредставительства. Это решение вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в нескольких государствах арабского мира.