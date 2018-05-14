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    Политика

    Госдеп отреагировал на сообщения о расширении полномочий Волкера

    (обновлено: )25530
    Представитель Государственного департамента США сообщил РИА Новости, что Курт Волкер "продолжает выполнять функции специального представителя по переговорам с Украиной, и его мандат остается неизменным".
    Курт Волкер
    УНИАН

    КИЕВ, 14 мая – РИА Новости Украина. В Госдепартаменте США в понедельник опровергли информацию о расширении полномочий спецпредставителя по Украине Курта Волкера.

    Курт Волкер
    Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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    Ранее руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе в эфире телеканала "112 Украина" заявила со ссылкой на источники, что спецпредставителю госдепартамента США по делам Украины Курту Волкеру продолжили и расширили мандат и теперь он будет иметь "не только полномочия по ситуации на Донбассе, он получит более широкие полномочия в отношении Украины как таковой".

    "Мы видели эти сообщения в СМИ. Они неверны. Посол Волкер продолжает выполнять функции специального представителя по переговорам с Украиной, и его мандат остается неизменным", — сказал РИА Новости представитель Госдепа.

    Волкер был назначен на свою должность в июле 2017 года.

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