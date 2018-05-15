Американец позволил себя пытать, чтобы поддержать кандидата на пост главы ЦРУ

Кеннеди опубликовал в соцсетях 41-минутный видеоролик, в котором друзья подвергают его имитации утопления, поливая его рот и нос водой и задавая различные вопросы.

"Мы делали это вчера почти 45 минут. Поливали каждый раз от 10 секунд до минуты. Можно попытаться задержать дыхание, но вода скапливается в носовых пазухах и течет по глазам и носу. Вот и все. Это не пытка", — написал он в Twitter.

— Tim Kennedy (@TimKennedyMMA) 12 травня 2018 р.

​Кеннеди уточнил, что его действия не были попыткой продемонстрировать показную храбрость. "Я всего лишь хотел показать, что это такое на самом деле. Это просто пустяки", — отметил он.

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По словам Кеннеди, он пошел на это, чтобы доказать, что данный процесс не является пыткой и, следовательно, претензии правозащитников к Хаспел ничем не обоснованы. Кандидата на пост главы ЦРУ он назвал "героиней", пишет The Hill.

Джину Хаспел, которая может стать первой женщиной во главе ЦРУ, обвиняют в причастности к допросам с применением пыток в секретной тюрьме ведомства в Таиланде. Сама она во время слушаний в комитете сената заявила, что Центральное разведывательное управление сейчас не занимается допросами задержанных, там даже нет людей, которые "умеют это делать".

В рамках программы "допросов под стражей", которую ЦРУ начало проводить после терактов 11 сентября 2001 года, использовались пытки, которые официально назывались "расширенными методами допроса". Наиболее известное место, где проводилась такая программа — тюрьма Гуантанамо.