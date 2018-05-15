наверх
15.05.201807:45
Курсы валют НБУ
  • USD26.17- 0.03
  • EUR31.37+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Видео

    Американец позволил себя пытать, чтобы поддержать кандидата на пост главы ЦРУ

    (обновлено: )16402
    Бывший военнослужащий Тим Кеннеди добровольно подверг себя имитации утопления, чтобы поддержать кандидата на пост главы ЦРУ Джину Хаспел, которую обвиняют в причастности к пыткам.
    Американец позволил себя пытать, чтобы поддержать кандидата на пост главы ЦРУ
    @TimKennedyMMA

    Кеннеди опубликовал в соцсетях 41-минутный видеоролик, в котором друзья подвергают его имитации утопления, поливая его рот и нос водой и задавая различные вопросы.

    "Мы делали это вчера почти 45 минут. Поливали каждый раз от 10 секунд до минуты. Можно попытаться задержать дыхание, но вода скапливается в носовых пазухах и течет по глазам и носу. Вот и все. Это не пытка", — написал он в Twitter.

    ​Кеннеди уточнил, что его действия не были попыткой продемонстрировать показную храбрость. "Я всего лишь хотел показать, что это такое на самом деле. Это просто пустяки", — отметил он.

    Читайте также: ЕС расширил санкции против России из-за Крыма

    По словам Кеннеди, он пошел на это, чтобы доказать, что данный процесс не является пыткой и, следовательно, претензии правозащитников к Хаспел ничем не обоснованы. Кандидата на пост главы ЦРУ он назвал "героиней", пишет The Hill.

    Джину Хаспел, которая может стать первой женщиной во главе ЦРУ, обвиняют в причастности к допросам с применением пыток в секретной тюрьме ведомства в Таиланде. Сама она во время слушаний в комитете сената заявила, что Центральное разведывательное управление сейчас не занимается допросами задержанных, там даже нет людей, которые "умеют это делать".

    В рамках программы "допросов под стражей", которую ЦРУ начало проводить после терактов 11 сентября 2001 года, использовались пытки, которые официально назывались "расширенными методами допроса". Наиболее известное место, где проводилась такая программа — тюрьма Гуантанамо.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Василий Марущинец
    Скандал в МИДе: украинского консула обвинили в антисемитизме
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Открытие посольства США в Иерусалиме: столкновения
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    ДТП с украинскими футболистами в Белоруссии
    Победительница Евровидения рухнула с лестницы
    Евровидение-2018: победа Израиля