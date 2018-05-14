Ратаковски поделилась откровенным фото топлес

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Американская супермодель Эмили Ратаковски выложила на своей странице Instagram откровенную фотографию топлес.
26-летняя актриса довольно часто выкладывает откровенные фотографии, показывая, что совершенно не стесняется своего обнаженного тела.
Напротив, пропагандирует натуральность и естественную красоту.
Эмили Ратажковски
Ранее сообщалось, что супермодель Эмили Ратаковски в очередной раз порадовала многочисленных поклонников стройным телом, полностью обнажившись для фотосесии.
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