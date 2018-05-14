Ратаковски поделилась откровенным фото топлес

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Американская супермодель Эмили Ратаковски выложила на своей странице Instagram откровенную фотографию топлес.

26-летняя актриса довольно часто выкладывает откровенные фотографии, показывая, что совершенно не стесняется своего обнаженного тела.

Напротив, пропагандирует натуральность и естественную красоту.

emrata Эмили Ратажковски

Ранее сообщалось, что супермодель Эмили Ратаковски в очередной раз порадовала многочисленных поклонников стройным телом, полностью обнажившись для фотосесии.

Смотрите также: Горячая Ратаковски показала фотосессию в бикини