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    Геращенко высказался о запрете массовых акций в Киеве 18 февраля

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    Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно (76)

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    Правоохранители усилят меры безопасности в Киеве в воскресенье, 18 февраля, из-за проведения в столице ряда массовых мероприятий, в которых планируют принять участие и радикальные организации.
    Антон Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. На сегодняшний день нет никаких судебных решений о запрете проведения в Киеве массовых мероприятий 18 февраля, сообщил народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

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    "Никакой угрозы национальной безопасности мы не предвидим. Нет никаких решений судов, которые запрещали бы организациям с названием "Автомайдан" проводить свои рейды по городу или же Организации украинских националистов высказывать свою точку зрения по текущей ситуации. Я, главное, призываю, чтобы не было насилия", — заявил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

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    Ранее сообщалось что правоохранители усилят меры безопасности в Киеве в воскресенье, 18 февраля, из-за проведения в столице ряда массовых мероприятий. Несколько улиц в центре столице будут перекрыты для движения транспорта. 

    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции Украины 21 ноября 2013 года, сразу после заявления тогдашнего правительства о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом ожесточенных столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. 

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    Ответственность за смерти людей во время массовых акций протеста на Майдане Незалежности в Киеве в январе-феврале 2014 года возложили на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2500 человек, 104 — погибли.

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