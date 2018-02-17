Геращенко высказался о запрете массовых акций в Киеве 18 февраля

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. На сегодняшний день нет никаких судебных решений о запрете проведения в Киеве массовых мероприятий 18 февраля, сообщил народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

"Никакой угрозы национальной безопасности мы не предвидим. Нет никаких решений судов, которые запрещали бы организациям с названием "Автомайдан" проводить свои рейды по городу или же Организации украинских националистов высказывать свою точку зрения по текущей ситуации. Я, главное, призываю, чтобы не было насилия", — заявил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

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Ранее сообщалось что правоохранители усилят меры безопасности в Киеве в воскресенье, 18 февраля, из-за проведения в столице ряда массовых мероприятий. Несколько улиц в центре столице будут перекрыты для движения транспорта.

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции Украины 21 ноября 2013 года, сразу после заявления тогдашнего правительства о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом ожесточенных столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

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Ответственность за смерти людей во время массовых акций протеста на Майдане Незалежности в Киеве в январе-феврале 2014 года возложили на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2500 человек, 104 — погибли.