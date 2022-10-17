Советник министра МВД Украины: союзники не спешат поставлять нам ПВО

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что страны-союзники не спешат предоставлять Киеву обещанные системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил о больших поставках западного оружия на Украину за последние дни, в частности, речь шла о различных ПВО и о средствах по созданию интегрированной системы противовоздушной обороны.

"Последний раз, после ударов, которые были в прошлый понедельник, вроде бы нас услышали и заявляют, что нам (предоставят — ред.) больше систем ПВО. Но пока что это разговоры, а нам нужны действия от наших союзников", — сказал Геращенко в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он акцентировал внимание на отсутствии какой-либо военной помощи со стороны Израиля. По его словам, правительство не оказало украинской стороне никакой военной помощи — "ни дарит, ни продает, не отдает никакого оружия до сих пор". Он отметил, что у Израиля есть "прекрасные системы ПВО, которые отработаны за 70 лет постоянных войн".

По его словам, радары, которые есть на вооружении украинской армии, не видят дроны, которые летят на малой высоте, поэтому ПВО не справляются с атаками. Также система бессильна, когда выпускают сразу десятки беспилотников.

"Нам нужно больше систем ПВО и ракетной, и ствольной артиллерии, которые бы поражали эти дроны", — подытожил он.

Ранее Владимир Зеленский, выступая на саммите G7, который проходит в онлайн-формате, попросил помочь создать "воздушный щит" для Украины и предоставить Киеву достаточное количество современных и эффективных систем ПВО.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.