Так, по мнению эксперта, за пять миллионов гривен все общество узнало, что существует такой политический проект и такой общественный деятель. Кроме того, Бортник считает, что могут быть еще два мотива.
Бизнесмен Алексей Тармазов внес залог в размере более 5 млн грн за Дениса Полищука, который подозревается в убийстве журналиста Олеся Бузины. О мотивах поступка Тармазова в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политолог Руслан Бортник.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".