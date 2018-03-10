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    Алексей Тамразов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Подозреваемый в убийстве Олеся Бузины Денис Полищук. Архивное фото
    Бортник: "правым" партиям выгодно защищать подозреваемых в убийстве Бузины
    06:59 25.06.2015
    157Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Как отметил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, изначально дело Бузины было политическим, и его результаты также будут политическими.
    Подозреваемый по делу об убийстве Олеся Бузины Денис Полищук
    Залог за подозреваемого в убийстве Бузины: эксперт назвал возможные мотивы
    14:59 24.06.2015
    124Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Так, по мнению эксперта, за пять миллионов гривен все общество узнало, что существует такой политический проект и такой общественный деятель. Кроме того, Бортник считает, что могут быть еще два мотива.
    Олесь Бузина
    Убийство Бузины и три повода внести залог за подозреваемого - Бортник
    10:48 24.06.2015
    1121Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Бизнесмен Алексей Тармазов внес залог в размере более 5 млн грн за Дениса Полищука, который подозревается в убийстве журналиста Олеся Бузины. О мотивах поступка Тармазова в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политолог Руслан Бортник.
    Алексей Тамразов
    Залог за подозреваемого в убийстве Бузины внес бизнесмен Тамразов - МВД
    15:54 23.06.2015
    613Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Алексей Тамразов в 2006-2007 годах был первым заместителем коммерческого директора "Укрнафты", с 2010 по 2014 годы был первым заместителем главы правления ПАО "Укргаздобыча".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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