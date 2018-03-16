ГПУ передала в Раду более 170 страниц документов по Савченко

КИЕВ, 16 мар —РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины передала Верховной Раде 174 страницы документов по делу о подозрении внефракционного нардепа Надежды Савченко в планировании теракта. Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил член парламентской фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

"Генеральный прокурор представит в Верховной Раде на следующей неделе обвинение. Возможно, будет какая-то демонстрация каких-то доказательств. После этого народные депутаты, изучив документы (сегодня в Раду были переданы 174 страницы разного рода документов, которые мы должны прочитать), мы будем судить", — сказал Геращенко.

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Напомним, 15 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко во время выступления в парламенте заявил, что следствие имеет неопровержимые доказательства, что Надежда Савченко лично давала указания по подготовке теракта в зале Верховной Рады. Кроме того, Луценко внес в Раду представление о лишении депутатского иммунитета, привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко.

Сама Савченко, побывавшая накануне на допросе в СБУ по делу руководителя Центра по освобождению пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, все обвинения в свой адрес категорически отрицает.

Добавим, что перед визитом в СБУ нардеп сделал целый ряд скандальных и противоречивых заявлений, в том числе по событиям во время Революции достоинства зимой 2014 года.

Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в четверг, 8 марта. Как утверждает следствие, под видом переселенца он пытался провезти на подконтрольную Украине территорию оружие, спрятанное в мебели. Рубану объявили подозрение по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт". В пятницу, 9 марта, суд арестовал Рубана на 2 месяца. Сам же "генерал-переговорщик" свой вину отрицает.