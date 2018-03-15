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    Из летчицы в президенты. Савченко будет бороться за пост главы страны

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    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте (37)

    (обновлено: )49351
    Савченко ответила на предложения депутатов лишить ее звания Героя Украины: "Я думаю, придет время, я кину президенту в лицо эту звезду".
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заверила, что намерена баллотироваться на пост президента страны в 2019 году.

    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Да", — ответила Савченко на соответствующий вопрос в эфире украинского телеканала NewsOne в четверг вечером.

    Также она ответила на предложения депутатов лишить ее звания Героя Украины: "Я думаю, придет время, я кину президенту в лицо эту звезду".

    Говоря о своих ближайших планах, депутат сказала, что продолжит ходить на работу в Раду. "Я думаю, что я буду выезжать за границу по работе, если это будет нужно… Я буду дальше делать свою работу. Мои планы на дальнейшие дни — работать в Раде", — сказала Савченко.

    Летом 2017 года Савченко уже заявляла, что будет баллотироваться на выборах президента Украины. Президентские и парламентские выборы должны состояться на Украине в 2019 году. Савченко заявляла о готовности выдвигаться на выборы, если народ ее поддержит.

    Генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании Рады в четверг заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Савченко подобные обвинения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях.

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