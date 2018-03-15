ТОП тренд дня: самый тяжелый день в жизни Надежды Савченко

РИА Новости Украина

Внефракционный депутат Верховной Рады и Герой Украины Надежда Савченко довольно быстро прошла путь, который может привести ее из российской тюрьмы в украинскую. Генпрокурор Юрий Луценко в четверг внес в Раду представление на ее арест. Депутата подозревают в подготовке теракта в здании парламента.

Савченко в ответ обвинила власти в "преступлениях против украинского народа". Также она заявила, что власти Украины блокируют расследование дел о событиях "евромайдана" в 2013-2014 годах, пишет РИА Новости.

Напомним, что Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе, а в конце мая 2016 года была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.

Обвинения в теракте "под куполом"

СБУ 8 марта задержала руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Его подозревают в подготовке теракта в Киеве. Однако СМИ сообщили, что Рубан "является далеко не главным фигурантом этого дела" и "основный удар будет наноситься по совсем иному человеку" — по Савченко.

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Уже в четверг Луценко заявил, что следствие располагает "неоспоримыми доказательствами" причастности Савченко к организации теракта в Раде.

"У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале (Рады – ред.) боевыми гранатами, уничтожив две ложи – правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет", — сказал Луценко на заседании парламента.

В этот же день он внес представление на снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата. Луценко надеется, что регламентный комитет Рады рассмотрит это представление 21 марта, а парламент – 22 марта.

После обвинений парламент исключил Савченко из комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Позиция Савченко — "генпрокурор врет"

Савченко в четверг пришла на допрос в СБУ в сопровождении сестры и пресс-секретаря.

"Я говорила, когда вышла из тюрьмы (в РФ — ред.), когда вы все дарили мне цветы и встречали такой же большой компанией, что не надо дарить мне цветы, вы завтра будете бросать в меня камни", — сказала Савченко журналистам перед тем, как зайти в здание СБУ.

После допроса депутат заявила, что генпрокурор "в очередной раз соврал". "Меня вызывали в качестве свидетеля. Следователь провел опрос, а не допрос", — отметила депутат.

Она также предложила пройти проверку на полиграфе. "Обвинения в подготовке военного государственного переворота, а также в покушении на власть – это хорошие обвинения, хорошие тем, что я офицер вооруженных сил Украины. Как офицер я давала клятву украинскому народу защищать украинскую землю. Это никак не украинскую власть", - заявила Савченко.

Кроме того, депутат считает преступлением намерение лишить ее неприкосновенности.

Отметим, что РИА Новости Украина подробно писало и о всех заявлениях Савченко перед допросом, и о реакции соцсетей на ее брифинг.

Обвинения в адрес властей

При этом политик раскритиковала власти. "Я обвиняю украинскую власть в преступлениях против украинского народа, во всех смертях, которые произошли за период действующей преступной власти Порошенко", — заявила Савченко.

Она добавила, что во время командировки в ЕС рассказала европейским политикам и правоохранителям об этих "преступлениях".

По ее мнению, власти преднамеренно блокируют расследование дел о событиях в ходе "евромайдана", так как причастны к противоправным действиям.

Она заявила, что видела, как спикер Рады Андрей Парубий в 2014 году во время "евромайдана" привел снайперов в гостиницу "Украина" в центре Киева. Однако позднее Савченко заявила, что имела в виду депутата Серея Пашинского.

"Лично я давала показания (на следствии — ред.), что Луценко с трибуны (Майдана — ред.) призывал к тому, чтобы снести власть, обещал, что будет на Майдане оружие… Эти люди, которые отдавали приказы, совершали преступления, которые несут на себе ответственность, всегда будут искать крайних", — сказала Савченко.

Савченко в итоге перед Парубием извинилась — депутат и спикер провели непродолжительную беседу в кулуарах и сессионном зале парламента, их разговор был показан в прямом эфире.

Также в четверг СМИ сообщили, что Савченко вывели из сессионного зала из-за угрозы с ее стороны.

"Савченко вывели из зала, была ситуация, которая носила определенные угрозы для окружающих. Надежду Савченко попросили выйти из зала", — цитируют "Украинские новости" представителя президента в ВР Ирину Луценко.

Неоднозначная реакция и перспективы

Политики по-разному отреагировали обвинения в адрес Савченко. Так, лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что поддержит инициативу о лишении ее депутатской неприкосновенности.

"Савченко не заслуживает звания Героя Украины, и я обратился к властям с призывом лишить ее этой награды", — заявил Ляшко.

Член коллегии МВД Украины Антон Геращенко считает, что у генпрокурора достаточно доказательств для привлечения Савченко к ответственности. При это он также считает, что депутата надо лишить звания Героя Украины.

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Депутат от фракции "Оппозиционный блок" Николай Скорик, напротив, заступился за Савченко. "Это однозначно давление на оппозицию и нарушение всех норм работы парламента", — сказал он.

Наряду с этим, советник главы МВД Зорян Шкиряк и вовсе заявил, что "российский плен Савченко мог быть театральной постановкой". Речь идет о временном промежутке 2014-16 гг. Напомним, Савченко в 2014 году воевала в Донбассе в составе нацбатальона "Айдар". В РФ ей были предъявлены обвинения в причастности к убийству сотрудников ВГТРК, в РФ ее приговорили к 22 годам тюрьмы, а в 2016 году она была помилована.

"Я убежден также и в том, сегодня я делаю такой вывод, что так называемый "плен" мог быть театральным спектаклем и мог быть предварительно продуманной заготовкой. Я хорошо знаю историю, как она попала в плен, сколько ребят из батальона "Айдар" полегли, и я не могу исключать этого", — сказал Шкиряк.

По его словам, задержанный Рубан "также может иметь отношение к российским спецслужбам, как и Надежда Савченко".

Комментируя обвинения Луценко в адрес Савченко, Шкиряк добавил, что ГПУ "может иметь непосредственные доказательства в отношении народного депутата Надежды Савченко, относительно ее вероятной причастности к подготовке действий, в том числе террористических актов, а также действий, связанных с возможным государственным переворотом".

Вместе с тем, политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник спрогнозировал, что может ждать Савченко в ближайшее время.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Руслан Бортник

"Лишение депутатской неприкосновенности. Получение разрешения на привлечение к ответственности. Это возможно, но как минимум не раньше следующей недели. По процедуре, даже после внесения представления по ней в парламент, у нее будет 5 дней на подготовку своих ответов. Потом попытка получить второе разрешение – на привлечение ее к ответственности", – описал процедуру эксперт.

Он не исключает, что Савченко может оказаться в тюрьме: "повторить свою судьбу трехгодичной давности или судьбу Мосийчука от "радикалов" двухгодичной давности".

"Она может оказаться в тюрьме. Но Савченко в тюрьме – это будет пиар-катастрофа для власти. Герой Украины, те люди, которые молились на нее, теперь ее хают… Это шизофрения. И общество тоже будет в значительной мере дезориентировано", – считает Бортник.