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    Политика

    Савченко не верит, что ее посадят: "будет игра, будет бой"

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    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте (35)

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    По словам депутата, все политическое дело готовилось под нее: "Меня предупреждали, кто и как будет исполнять это дело. Я позволила им это исполнить".
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    УНИАН

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко сообщила, что она не готовится к "новому сроку" в Украине, имея ввиду тюремное заключение. Об этом она сказала во время интервью Натальей Влащенко в программе "Hard".

    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Не будет никакого срока. Будет игра, будет бой", — ответила Савченко

    По ее словам, все политическое дело готовилось под нее.

    "Меня предупреждали, кто и как будет исполнять это дело. Я позволила им это исполнить", — сказала Савченко.

    Ранее в четверг Савченко заявила журналистам, что видела, как Парубий в 2014 году во время Евромайдана привел снайперов в гостиницу "Украина" в центре Киева. Позже она заявила, что имела в виду главу комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, а не Парубия.

    После допроса в СБУ Савченко заявила, что во время визита в Европу дала показания против президента Петра Порошенко в европейских судебных инстанциях.

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