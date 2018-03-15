Савченко не верит, что ее посадят: "будет игра, будет бой"

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко сообщила, что она не готовится к "новому сроку" в Украине, имея ввиду тюремное заключение. Об этом она сказала во время интервью Натальей Влащенко в программе "Hard".

"Не будет никакого срока. Будет игра, будет бой", — ответила Савченко

По ее словам, все политическое дело готовилось под нее.

"Меня предупреждали, кто и как будет исполнять это дело. Я позволила им это исполнить", — сказала Савченко.

Ранее в четверг Савченко заявила журналистам, что видела, как Парубий в 2014 году во время Евромайдана привел снайперов в гостиницу "Украина" в центре Киева. Позже она заявила, что имела в виду главу комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, а не Парубия.

После допроса в СБУ Савченко заявила, что во время визита в Европу дала показания против президента Петра Порошенко в европейских судебных инстанциях.