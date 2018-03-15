Савченко: многие депутаты приходят в Раду с оружием

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КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Многие депутаты приходят в парламент с оружием, заявила депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

Она также опровергла информацию, что коллеги вывели ее из зала заседаний.

"Я никому не угрожала. Им (депутатам — ред.) угрожает то, что они наделали. То, что выводили — это все домыслы. Ко мне подошли мои коллеги, мы с ними пообщались. Никто меня не имеет права обыскивать", — сказала Савченко в эфире телеканала NewsOne в четверг вечером.

Она заявила, что многие депутаты парламента приходят в Раду с оружием. "Многие депутаты приходят в Раду с наградным оружием. Очень много депутатов занимаются законотворчеством вооруженными. Очень много депутатов ходят с оружием скрытно", — сказала Савченко.

На уточняющий вопрос, было ли все же при ней оружие в Раде, она сказала: "У меня с собой всегда есть то, что я считаю нужным с собой носить".

Представитель украинского президента в Верховной Раде Ирина Луценко ранее заявила, что в четверг депутаты вывели Савченко из зала заседаний парламента из-за "признаков угрозы", а СМИ сообщили, что Савченко пришла в Раду с оружием и гранатами.