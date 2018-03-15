Савченко объявят подозрение в подготовке госпереворота - нардеп

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Народному депутату Надежде Савченко могут предъявить подозрение в причастности к подготовке государственного переворота, заявил нардеп Антон Геращенко в кулуарах Верховной Рады в четверг.

"Я думаю, что у генерального прокурора достаточно оснований для того, чтобы предъявлять обвинения той же Савченко. Не исключаю, что вслед за Бакулиным (Евгением, нардепом — ред.) мы увидим предложение о снятии депутатской неприкосновенности с нее… Ее подозревают в соучастии организации и подготовке переворота", — заявил Геращенко.

По словам депутата, Савченко последний год ездила по воинским частям, занималась агитацией и подрывной деятельностью.

Он считает, что российские СМИ "вместе с российскими спецслужбами раскрутили госпожу Савченко, когда она сидела в тюрьме в России".

Геращенко обратил внимание на то, что суды РФ ни на одном судебной процессе над украинскими политзаключенными не давали возможности осуществлять прямые телетрансляции, надевать футболки с трезубцем, петь украинский гимн.

"Только на процессе Савченко российский суд разрешал присутствие всех медиа. Мировые, украинские, западные (СМИ — ред.) из нее сделали информационную бомбу, раскрутили и бросили в наше информационное пространство", — сказал он.

Депутат не исключил, что если подтвердятся подозрения в отношении Савченко, то президент Петр Порошенко отзовет звание "Герой Украины", которое он ей присудил.

Напомним, что 12 марта внефракционного народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Однако Савченко не явилась, поскольку находится за границей.

В среду, 14 марта, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что внесет в Верховную Раду представление на привлечение к ответственности внефракционного депутата Надежды Савченко, если она в четверг не явится на допрос в Службу безопасности Украины.

Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в четверг, 8 марта. Как утверждает следствие, под видом переселенца он пытался провезти на подконтрольную Украине территорию оружие, спрятанное в мебели. Рубану объявили подозрение по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт". В пятницу, 9 марта, суд арестовал Рубана на 2 месяца.