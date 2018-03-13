Следствие вело Рубана и Савченко с лета прошлого года - Геращенко

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Следствие располагает сотнями часов записей по делу Владимира Рубана и Надежды Савченко, заявил народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

"Документирование велось с лета прошлого года. По моей информации записей есть огромное количество", — заявил Геращенко на Радио "Новое время".

На просьбу уточнить, сколько примерно записей, Геращенко ответил, что это сотни часов. А на вопрос, сколько из них опубликуют, сказал, что, по его мнению, не более часа-полутора, поскольку полная публикация записей может нарушить тайну следствия и помочь обвиняемым выстраивать свою позицию в суд.

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Ранее Геращенко допустил, что с высокой степенью вероятности будут опубликованы видео, — или аудиозаписи, которые доказывают вину Надежды Савченко в "деле Рубана".

Напомним, что 12 марта внефракционного народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Однако Савченко не явилась, поскольку находится за рубежом.

Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в четверг, 8 марта. Как утверждает следствие, под видом переселенца он пытался провезти на подконтрольную Украине территорию оружие, спрятанное в мебели. Рубану объявили подозрение по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт". В пятницу, 9 марта, суд арестовал Рубана на 2 месяца.