Антон Геращенко уверен в зависимости России от Украины

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Народный депутат Антон Геращенко считает необходимым "сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа", об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

Он отметил, что при воплощении проекта газопровода "Северный поток-2" в жизнь бюджет Украины недосчитается доходов, а сама газотранспортная система в стране "превратится в металлолом".

"Газотранспортная система Украины, которая приносит доход в бюджет за счет транзита российского газа в Европу, на которой работают 25 тысяч человек, станет никому не нужным металлоломом", — уверен Геращенко.

Он выразил уверенность, что Россия якобы сможет напасть на Украину, когда проект газопровода будет реализован. "Самое страшное то, что, когда Россия перестанет нуждаться в территории Украины как месте для транзита своего газа, то шансы прямого вооруженного нападения на Украину вырастают в десятки раз", — сказал Геращенко.

В связи с этим он призвал США ввести санкции против компаний, желающих стать подрядчиками строительства газопровода. Он также выразил надежду, что Вашингтон "образумит" европейские страны, готовые сотрудничать с Москвой, при этом заявив, что Россия якобы зависит от Украины и эту "зависимость" необходимо сохранить.

"Мы просили наших американских партнеров, чтобы они вмешались в эту ситуацию, образумили европейцев, ввели санкции против компаний, которые хотят быть подрядчиками на строительство этого подводного газопровода "Северный поток — 2" и таким образом сохранили мир в Европе. Нам нужно сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа", — заключил депутат.

Читайте также: Украина-Россия-Европа: быть ли транзиту газа?

В конце марта Nord Stream 2 AG получила от Германии полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. В начале апреля разрешения на строительство "Северного потока-2" выдала Финляндия.

Также российский "Газпром" ожидает, что Швеция выдаст разрешение на строительство "Северного потока-2" в ее территориальных водах до конца апреля, а МИД Дании вынесет соответствующую рекомендацию министерству энергетики.