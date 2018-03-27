Геращенко живет в элитном новострое за деньги тестя - СМИ

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В квартиру на 190 квадратных метров в одном из самых известных зданий в центре Киева семья народного депутата фракции "Народный фронт" Антона Геращенко въехала в 2016 году.

В тот же год тесть нардепа, Алексей Шамбур зарегистрировал ФОЛ по "научной деятельности" и начал финансировать проживания зятя, сообщает bihus.info.

bihus.info Дом, в котором арендует квартиру Антон Геращенко

"62-летний Алексей Шамбур платит за аренду квартиры для семьи народного депутата Антона Геращенко. Стоимость аренды квартиры, по оценке риэлтора, составляет до 3 тысяч долларов в месяц…При этом журналисты обнаружили, что Алексей Шамбур постоянно проживает в Полтаве. Он около 10 лет не получал дохода, а с 2016 года успел заработать около 270-ти тысяч гривен. В то же время его расходы на аренду квартиры, в которой он живет превышают полтора миллиона гривен. Кроме того еще около миллиона Шамбур в том же 2016 году выложил за внедорожник Santa Fe, которым пользуется Геращенко", — отмечается в журналистском расследовании.

Сам народный депутат в комментарии программе отметил, что тесть оплачивает квартиру с накоплений, однако каким образом заработанных, сказать не смог.

На этаже, на котором живет нардеп во время сдачи дома была одна квартира, позже "разбита" на две — 190 кв.м. и 70 кв.м. Отметим, что доступ на этаж полностью перекрыт: выход на лестницу закрыт, а оба лифты не поднимаются на этот этаж без использования спецключом, что не слишком типично для арендованного жилья.

Ранее Антон Геращенко заявил, что народного депутата Надежду Савченко необходимо отправить на принудительное лечение.