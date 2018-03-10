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    Ангелой Меркель

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    Обмен пленными в Донбассе. Меркель и Макрон сделали заявление
    20:47 27.12.2017
    1847Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Канцлер Германии и президент Франции приветствуют сегодняшнюю реализацию договоренностей, принятых трехсторонней контактной группой, об обмене пленных с обеих сторон конфликта на востоке Украине.
    Канцлер ФРГ Ангела Меркель
    Падение рейтингов Меркель: безвизовый режим Украины с ЕС под угрозой – политолог
    12:08 15.03.2016
    1295Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Поражение партии Ангелы Меркель на местных выборах в ряде федеральных округов Германии негативно скажется на дискуссии вокруг либерализации визового режима Украины с ЕС. Такое мнение высказал политолог Василий Филипчук.
    Порошенко и Гройсман на расширенном заседании Кабмина. Архивное фото
    Погребинский: Порошенко между Меркель и Яценюком
    19:18 01.02.2016
    2791Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Порошенко в Берлине, скандальные "Маски революции", украинские военные в Сирии и отчаянно пытающийся удержать на посту премьера Арсений Яценюк. Важные события в жизни Украины оценил политолог Михаил Погребинский.
    Дональд Туск. Архивное фото
    Соглашения между ЕС и Грецией достичь не удалось - Туск
    06:29 26.06.2015
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    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд считают, что запланированное на субботу заседание Еврогруппы станет решающим для урегулирования долговой проблемы Греции.
    Ангела Меркель, Петр Порошенко и Франсуа Олланд на саммите в Риге
    Порошенко проводит встречу с Меркель и Олландом в Риге
    11:55 22.05.2015
    1233Саммит ЕС в Риге
    Саммит "Восточного партнерства" проходит 21-22 мая в Риге. В нем принимают участие главы государств и правительств стран ЕС и стран, входящих в программу.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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