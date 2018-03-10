Поражение партии Ангелы Меркель на местных выборах в ряде федеральных округов Германии негативно скажется на дискуссии вокруг либерализации визового режима Украины с ЕС. Такое мнение высказал политолог Василий Филипчук.
Порошенко в Берлине, скандальные "Маски революции", украинские военные в Сирии и отчаянно пытающийся удержать на посту премьера Арсений Яценюк. Важные события в жизни Украины оценил политолог Михаил Погребинский.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".