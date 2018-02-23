наверх
23.02.201822:43
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.08
  • EUR33.23+ 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Лидеры ЕС отказались объединить посты глав Еврокомиссии и Евросовета

    (обновлено: )113
    По словам Дональда Туска, лидеры 27 стран-членов Евросоюза не поддержали в пятницу предложение объединить посты председателей Еврокомиссии и Евросовета.
    Флаг ЕС
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Лидеры 27 стран-членов Евросоюза не поддержали в пятницу предложение объединить посты председателей Еврокомиссии и Европейского совета, заявил глава совета Дональд Туск.

    Встреча Петра Порошенко с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном
    Сайт президента Украины
    Встреча, встреча, снова встреча. Порошенко в плотном диалоге с ЕС

    Глава Еврокомиссии (исполнительной коллегии ЕС) Жан-Клод Юнкер ранее выступил за слияние своего поста с постом председателя Евросовета, но только после истечения своего мандата и мандата Туска.

    "У нас нет аппетита продвигать это", — сказал Туск журналистам по завершении неформальной встречи в верхах.

    Юнкер ранее мотивировал свое предложение тем, что "европейский пейзаж был бы более читаемым и более понятным, если бы европейским кораблем управлял один капитан".

    Сейчас председателя Еврокомиссии избирают лидеры стран ЕС (Европейский совет), а затем утверждает Европарламент.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?
    Памятник "Дерево свободы", установленный в Виннице на месте бюста Шевченко
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Военный медик ВСУ, погибшая в зоне АТО
    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против