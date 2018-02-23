Лидеры стран ЕС согласились увеличить расходы на оборону

КИЕВ, 23 фев – РИА Новости Украина, Мария Князева. Лидеры 27 остающихся в Евросоюзе после Brexit стран на неформальном саммите в пятницу согласились с возможностью увеличить расходы общего бюджета ЕС на борьбу с нелегальной миграцией, а также на оборону и безопасность, сказал глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции после саммита лидеров 27 стран ЕС.

Речь идет о бюджетах Евросоюза на период после 2020 года, то есть уже после отделения Великобритании от ЕС и без взносов от этой страны.

"Мы согласились, что ЕС будет тратить больше на противостояние нелегальной миграции, на безопасность и оборону", — сказал он.

Лидеры 27 стран на неформальном саммите в пятницу обсудили будущий многолетний финансовый план Евросоюза (MFF) на период после 2020 года. Евросоюз регулярно принимает подобные MFF, с учетом которых затем составляются ежегодные бюджеты ЕС. Размер текущего MFF составляет порядка 1 триллиона евро, а однолетних бюджетов союза — порядка 150 миллиардов евро.

Эти бюджеты в большей степени состоят из взносов стран-членов Евросоюза. Нынешний семилетний финансовый план покрывает период с 2014 по 2020 год. Соответственно, следующий MFF должен быть рассчитан на период с 2021 по 2027 годы, его разработка ведется в настоящее время. Этот финансовый план, как предполагает сейчас процесс Brexit, будет рассчитываться уже без учета немаловажных взносов в бюджет ЕС со стороны Великобритании.

В ЕС уже звучат различные предложения по реформе многолетнего финплана: Еврокомиссия и Европарламент предлагают увеличить объем его расходов и найти новые источники доходов. Также предлагается создание резерва бюджета. Еврокомиссия представит свои окончательные предложения по следующему MFF к началу мая. Затем начнется обсуждение этих предложений в ЕП и Совете стран ЕС.