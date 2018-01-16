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    "Едины с народом". Туск сделал громкое заявление по Украине

    (обновлено: )927018
    Глава Европейского совета Дональд Туск с гордостью отметил, что европейский народ единый с украинским народом в противостоянии "российской агрессии".
    Председатель Европейского совета Дональд Туск
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. ЕС и в дальнейшем будет придерживаться курса поддержки украинского народа в противостоянии "российской агрессии". Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск, выступая в Европарламенте и представляя выводы декабрьского саммита ЕС.

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    Он напомнил, что на саммите было принято политическое решение о продлении санкций против России.

    "Я с гордостью отмечаю, что европейцы едины с украинским народом в противостоянии российской агрессии 3,5 года. И мы будем придерживаться этого курса", – заявил Туск.

    В декабре ЕК запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС, представив законопроект в рамках статьи 7 договора о ЕС, констатирующий существование явной угрозы серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права. Обсуждение решения Еврокомиссии в Совете Европы может состояться в феврале.

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