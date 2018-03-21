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    В мире

    Туск объяснил, почему не поздравил Путина с победой на выборах

    (обновлено: )51007
    Глава Европейского совета Дональд Туск отметил, что не поздравил Владимира Путина из-за ситуации в британском Солбери.
    Председатель Европейского совета Дональд Туск
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 21 мар – РИА Новости Украина. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил в среду, что из-за инцидента в Солсбери не станет поздравлять президента РФ Владимира Путина с переизбранием.

    Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ В. Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "После атаки в Солбсери у меня нет настроения отмечать переизбрание президента Путина", — заявил Туск, отвечая в среду на вопросы журналистов в Брюсселе.

    Накануне источник, знакомый с вопросом, сообщил журналистам, что Туск не поздравил Путина с переизбранием на пост президента РФ и может этого не сделать.

    Между тем, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер направил во вторник телеграмму Путину с поздравлениями по случаю его победы на президентских выборах в России. Ряд стран-членов Евросоюза во главе с Великобританией и Польшей оказались недовольны этим поздравительным письмом, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

    Выборы президента России прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

    Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Он подчеркнул, что у России нет химоружия – его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.

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