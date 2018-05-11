Дустом не пробовали? Почему компромат больше не действует на власть

В коллаже использован материал официальных сайтов политиков

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

На протяжении всей истории независимой Украины компромат играл важную роль в ее политике. С помощью непрозрачных папок с документами и тайно записанных аудио- и видеороликов ломались политические карьеры, перераспределялись финансовые потоки и выигрывались выборы.

За минувший год главным "героем" сливов компромата оказался президент Петр Порошенко. "Панамское досье", отдых на Мальдивах, темные финансовые дела в Германии, "пленки Онищенко" – все это информационно било по главе государства и подтачивало его рейтинг. В результате Порошенко выпал из ТОП-пятерки президентской гонки, зато стал абсолютным лидером по антирейтингу.

Порошенко дальше падать некуда

Похожая история была и с президентом Кучмой. В свое время "пленки Мельниченко" привели к потере тогдашним президентом шансов на второй тур выборов и к Оранжевой революции, напоминает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. При этом доказанности "пленок Мельниченко" в суде было намного меньше, чем "пленок Онищенко" сейчас.

"Поменялось само общество. Все инструменты эффективны, когда у политика есть рейтинг. Когда у него рейтинг – 50%, против него инструменты опасны и эффективны. А теперь мы видим, что у Порошенко рейтинг – 5-7, максимум – 10%. (Падать дальше некуда), это уже ядерный электорат, на который ничто не влияет, поэтому эффективность кампаний по компромату падает", – говорит эксперт.

Общество убеждено, что во власти – коррупционеры и преступники, добавляет он, но в то же время это убеждение не проявляется в более острых формах из-за двух составляющих.

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"Первая – общество боится еще большего социально-политического и военного кризиса, боится разрушения по сирийскому или другим сценариям. Оно в какой-то мере подсознательно пытается сохранить эту стабильность, даже не смотря на преступный характер и тотальное недоверие к власти. А второе: у этого общества отсутствуют лидеры, … которые способны его повести к более позитивным целям, человека, благодаря которому общество поверит, что оно может сохранить, что есть и получить больше, нежели сейчас", – заявил политолог.

Эти две составляющие, уверен Бортник, привели к тому, что любые информационные атаки на президента уже не производят оглушительного эффекта: "все это уже не прилипает к президенту, потому что никто на него особых надежд уже не возлагает".

"Имидж президента, его окружения как людей, погрязших в коррупции, абсолютно сформировался, общество привыкло к такого рода разоблачениям, выработался иммунитет и на них не обращают внимания. … Результаты выборов будут разгромны для власти. Общество не хочет сейчас дестабилизации, но на выборах – безусловно отомстит", – считает эксперт.

Украинцы в шоке и затаились до выборов

Украинская политика помнит множество "компроматных" скандалов, отмечает Бортник. Уже упоминавшиеся "пленки Мельниченко", скандал президента Кучмы с кольчугами, ситуация с премьер-министром середины 90-х Павлом Лазаренко, по которому была обнародована информация, что он занимается коррупцией, что сначала привело к потере его должности, потом – бегству из страны и потом – к американскому заточению.

Кроме этого, "судья-колядник" Игорь Зварич получил тюремный срок с конфискацией, на 5 лет осудили главу Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василия Волгу, также потерял карьеру Александр Мороз, из-за обвинений в коррупции – получении денег от Януковича и Партии регионов, перечислил Бортник.

Он также назвал "большую разницу" между коррупционными скандалами и компроматом в Украине и на Западе.

"Посмотрите на дело Манафорта. В Украине "амбарная книга" не вызывает никакого, по большому счету, внимания, а в США – это целый скандал. Это огромное дело, то, о чем говорят люди. То, что ставит под угрозу вообще президентский срок Трампа. Из-за того, что руководитель предвыборного штаба непродолжительное время мог иметь отношение к незаконным коррупционным деньгам", – сообщил политолог.

Впрочем, не правы во власти и те, кто считает, что украинское общество находится в состоянии постоянного информационного шока и уже просто не реагирует на вбросы компромата.

"Они получат свой результат на выборах. Мы видим сегодняшние рейтинги власти, которые говорят о том, что у власти нет ни партии власти, ни кандидата от власти, способного побеждать на выборах", – подытожил Руслан Бортник.