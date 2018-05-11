наверх
11.05.201809:41
Курсы валют НБУ
  • USD26.19- 0.03
  • EUR31.11- 0.01
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Дустом не пробовали? Почему компромат больше не действует на власть

    Тема:

    Онищенко: новая партия компромата (407)

    (обновлено: )84470
    Компромат остается мощным средством влияния на политиков, но в случае, когда у них есть высокий рейтинг, говорит политолог Руслан Бортник. А в ситуации, когда у президента Порошенко – около 5-7% поддержки, компромат и черный пиар к нему уже просто не прилипают.
    Петр Порошенко и Александр Онищенко
    В коллаже использован материал официальных сайтов политиков

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    На протяжении всей истории независимой Украины компромат играл важную роль в ее политике. С помощью непрозрачных папок с документами и тайно записанных аудио- и видеороликов ломались политические карьеры, перераспределялись финансовые потоки и выигрывались выборы. 

    Александр Онищенко. Архивное фото
    УНИАН
    Die Welt: Онищенко о коррупции Порошенко. Откровенно

    За минувший год главным "героем" сливов компромата оказался президент Петр Порошенко. "Панамское досье", отдых на Мальдивах, темные финансовые дела в Германии, "пленки Онищенко" – все это информационно било по главе государства и подтачивало его рейтинг. В результате Порошенко выпал из ТОП-пятерки президентской гонки, зато стал абсолютным лидером по антирейтингу.

    Порошенко дальше падать некуда

    Похожая история была и с президентом Кучмой. В свое время "пленки Мельниченко" привели к потере тогдашним президентом шансов на второй тур выборов и к Оранжевой революции, напоминает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. При этом доказанности "пленок Мельниченко" в суде было намного меньше, чем "пленок Онищенко" сейчас. 

    "Поменялось само общество. Все инструменты эффективны, когда у политика есть рейтинг. Когда у него рейтинг – 50%, против него инструменты опасны и эффективны. А теперь мы видим, что у Порошенко рейтинг – 5-7, максимум – 10%. (Падать дальше некуда), это уже ядерный электорат, на который ничто не влияет, поэтому эффективность кампаний по компромату падает", – говорит эксперт.

    Общество убеждено, что во власти – коррупционеры и преступники, добавляет он, но в то же время это убеждение не проявляется в более острых формах из-за двух составляющих. 

    Читайте также: Последний День Победы этой власти. Президент из страны — нацбандитизм рулит

    "Первая – общество боится еще большего социально-политического и военного кризиса, боится разрушения по сирийскому или другим сценариям. Оно в какой-то мере подсознательно пытается сохранить эту стабильность, даже не смотря на преступный характер и тотальное недоверие к власти. А второе: у этого общества отсутствуют лидеры, … которые способны его повести к более позитивным целям, человека, благодаря которому общество поверит, что оно может сохранить, что есть и получить больше, нежели сейчас", – заявил политолог.

    Эти две составляющие, уверен Бортник, привели к тому, что любые информационные атаки на президента уже не производят оглушительного эффекта: "все это уже не прилипает к президенту, потому что никто на него особых надежд уже не возлагает".

    Петр Порошенко. Архивное фото
    рresident.gov.ua
    Тренд дня: "Президент – коррупционер и без всяких пленок Онищенко"
     

    "Имидж президента, его окружения как людей, погрязших в коррупции, абсолютно сформировался, общество привыкло к такого рода разоблачениям, выработался иммунитет и на них не обращают внимания. … Результаты выборов будут разгромны для власти. Общество не хочет сейчас дестабилизации, но на выборах – безусловно отомстит", – считает эксперт.  

    Украинцы в шоке и затаились до выборов

    Украинская политика помнит множество "компроматных" скандалов, отмечает Бортник. Уже упоминавшиеся "пленки Мельниченко", скандал президента Кучмы с кольчугами, ситуация с премьер-министром середины 90-х Павлом Лазаренко, по которому была обнародована информация, что он занимается коррупцией, что сначала привело к потере его должности, потом – бегству из страны и потом – к американскому заточению. 

    Кроме этого, "судья-колядник" Игорь Зварич получил тюремный срок с конфискацией, на 5 лет осудили главу Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василия Волгу,  также потерял карьеру Александр Мороз, из-за обвинений в коррупции – получении денег от Януковича и Партии регионов, перечислил Бортник. 

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник: Холодницкого отставят, но на хороших условиях

    Он также назвал "большую разницу" между коррупционными скандалами и компроматом в Украине и на Западе.

    осмотрите на дело Манафорта. В Украине "амбарная книга" не вызывает никакого, по большому счету, внимания, а в США – это целый скандал. Это огромное дело, то, о чем говорят люди. То, что ставит под угрозу вообще президентский срок Трампа. Из-за того, что руководитель предвыборного штаба непродолжительное время мог иметь отношение к незаконным коррупционным деньгам", – сообщил политолог.

    Впрочем, не правы во власти и те, кто считает, что украинское общество находится в состоянии постоянного информационного шока и уже просто не реагирует на вбросы компромата. 

    "Они получат свой результат на выборах. Мы видим сегодняшние рейтинги власти, которые говорят о том, что у власти нет ни партии власти, ни кандидата от власти, способного побеждать на выборах", – подытожил Руслан Бортник.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Руслан Бортник
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Скришот видео концерта "Интера" ко Дню Победы
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    Выступление Melovin во втором полуфинале Евровидения-2018
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Больница, где находятся отравившиеся в Черкассах дети
    Массовое отравление школьников в Черкассах