Немецкий вояж Порошенко: реакция в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Эту поездку президенту Петру Порошенко будут вспоминать еще долго. День Победы, 9 мая, глава государства провел в Германии — там прошли трехсторонние переговоры президента Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщили в пресс-службе главы государства, на встрече обсуждались вопросы Донбасса, а также санкции в отношении РФ. Был затронут и вопрос проведения в стране реформ, в частности, создание Антикоррупционного суда.

Стоит отметить, что это первая встреча тройки лидеров "нормандского формата" за продолжительное время, однако стороны не позиционировали ее как "нормандские переговоры". О конкретных договоренностях, достигнутых во время этой встречи пока не известно. Именно это и стало причиной продолжения громких обсуждений президентского вояжа в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook