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    Аналитика и комментарии

    Немецкий вояж Порошенко: реакция в соцсетях

    (обновлено: )81950
    Президент Петр Порошенко встретился в Германии с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. О чем договорились лидеры трех стран, и была ли эта встреча результативной?
    Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон
    Петр Порошенко в twitter

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Трехсторонние переговоры президента Петра Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном
    facebook.com/svyatoslav.tsegolko
    Порошенко в Германии, итоги визита

    Эту поездку президенту Петру Порошенко будут вспоминать еще долго. День Победы, 9 мая, глава государства провел в Германии — там прошли трехсторонние переговоры президента Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщили в пресс-службе главы государства, на встрече обсуждались вопросы Донбасса, а также санкции в отношении РФ. Был затронут и вопрос проведения в стране реформ, в частности, создание Антикоррупционного суда. 

    Стоит отметить, что это первая встреча тройки лидеров "нормандского формата" за продолжительное время, однако стороны не позиционировали ее как "нормандские переговоры". О конкретных договоренностях, достигнутых во время этой встречи пока не известно. Именно это и стало причиной продолжения громких обсуждений президентского вояжа в соцсетях.  

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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