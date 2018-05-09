Украинский телеканал сообщил, что Порошенко подписал капитуляцию Германии

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В эфире украинского телеканала "Прямой" появилась надпись о том, что Петр Порошенко присутствовал при подписании Германией акта о капитуляции.

"Акция "Первая минута мира", посвященная моменту, когда Германия подписала капитуляцию при участии президента Петра Порошенко", — говорится в сообщении канала.

На фрагмент обратил внимание в своем Facebook журналист и медиаменеджер Алексей Мустафин. "Что, и Порошенко тоже? Только этого нам не хватало", — написал он на немецком.

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По всей видимости, редакторы канала имели в виду участие Порошенко в акции "Первая минута мира".

Во время мероприятий ко Дню Победы президент Порошенко завил что без миллионов солдат-украинцев мировая война бы не закончилась.

В среду в Украине отмечается 73-й годовщина Победы над нацизмом во Второй мировой войне. По всей страны запланировано около 1500 мероприятий, которые охраняют 17 тысяч силовиков.

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За несколько дней до праздника Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины заявили о возможных провокациях в День Победы и о проведении учений для предотвращения беспорядков.