Перелет Порошенко и делегации в Германию обошелся в сотни тысяч

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Государственное управление делами израсходовало около 1 млн гривен на авиаперелет делегации во главе с Президентом Петром Порошенко в Германию 9-10 мая, свидетельствуют данные Единого портала использования публичных средств.

Президент Украины 9 и 10 мая находился в немецком Ахене, где провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"За авиаперевозку делегации во главе с Президентом по маршруту "Киев — Мюнхен — Дюссельдорф — Киев" государственному авиационному предприятию "Украина" 3 мая было выплачено 945 779 гривен", — сообщают "Українські Новини".

Информагентство уточняет, что в 2018 году расходы на авиаперелеты официальных делегаций во главе с Порошенко в 2018 году достигнут около 65 млн гривен.

Напомним, в Германии Порошенко, Меркель и Макрон обсудили включение пунктов о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс в Минские соглашения.