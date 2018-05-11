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    Перелет Порошенко и делегации в Германию обошелся в сотни тысяч

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    Авиаперелет украинской делегации во главе с президентом по маршруту "Киев - Мюнхен - Дюссельдорф - Киев" обошелся государственному бюджету в 945 тысяч гривен. Всего за 2018 году Порошенко потратит на перелеты 65 миллионов.
    Визит президента Порошенко в Германию
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Государственное управление делами израсходовало около 1 млн гривен на авиаперелет делегации во главе с Президентом Петром Порошенко в Германию 9-10 мая, свидетельствуют данные Единого портала использования публичных средств.

    Трехсторонние переговоры президента Петра Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном
    facebook.com/svyatoslav.tsegolko
    Порошенко в Германии, итоги визита

    Президент Украины 9 и 10 мая находился в немецком Ахене, где провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

    "За авиаперевозку делегации во главе с Президентом по маршруту "Киев — Мюнхен — Дюссельдорф — Киев" государственному авиационному предприятию "Украина" 3 мая было выплачено 945 779 гривен", — сообщают "Українські Новини".

    Информагентство уточняет, что в 2018 году расходы на авиаперелеты официальных делегаций во главе с Порошенко в 2018 году достигнут около 65 млн гривен.

    Напомним, в Германии Порошенко, Меркель и Макрон обсудили включение пунктов о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс в Минские соглашения.

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