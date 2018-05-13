Прогресс от Порошенко - это регресс

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Следующая встреча в "нормандском формате" — с участием президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии, скорее всего, состоится в ближайшее время.

В немецком Аахене 10 мая лидеры Украины — Петр Порошенко, Франции — Эммануэль Макрон и Германии — Ангела Меркель обсудили повестку дня предстоящих переговоров "нормандской четверки", чтобы обеспечить качественный результат в указанном формате. Об этом сообщил президент Порошенко после встречи в Германии с Макроном и Меркель.

По словам Петра Порошенко, в общем, шла речь о ситуации на Донбассе, о введении миротворцев на восток Украины и об освобождении украинских заложников. При этом президент добавил, что 18 и 23 мая немецкий канцлер и французский лидер встретятся с президентом России Владимиром Путиным и будут поднимать вопрос о возобновлении переговоров в "нормандском формате".

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не получала предложений по очередному саммиту "нормандской четверки", однако ждет соответствующих инициатив. Заявления Порошенко, а также стоит ли ожидать возобновления переговоров в "нормандском формате", в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Встреча лидеров Украины, Франции и Германии без участия российского президента способна вновь запустить "нормандский формат"?

— Я думаю, что встреча в усеченном виде, тем более что Ангела Меркель явно дала понять, что она не рассматривает эту встречу как вариант трехсторонней встречи "нормандского формата" и просит не идентифицировать её как усеченный "нормандский формат", но для нас важно, конечно, что участники со стороны Франции, Германии и Украины встречаются, и что-то там обсуждают. Но абсолютно понятно, что существенного прогресса достичь, по крайней мере, в том объеме предложений, которые формулирует наш президент, невозможно. И я думаю, что президент это прекрасно понимает. Мы же, кстати говоря, знаем об этой встрече пока только фактически из уст президента Порошенко. Ангела Меркель и Макрон, во всяком случае, от них еще не было официальной информации. Известно было, что Меркель встречается с Макроном, а относительно встречи в трехстороннем таком формате, по крайней мере, я не нашел, в том числе на сайтах Меркель и Макрона. Может быть, позднее мы услышим какую-то информацию. Пока Меркель высказывалась о том, что по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины. А более подробно… мы знаем, что Порошенко сказал, что все обязаны на Совбезе ООН поддержать идею миротворцев, как необходимый элемент реализации минского процесса. Но миротворцы не упоминаются в минском процессе вовсе.

Скоро состоится встреча Меркель с Путиным и Макрона с Путиным. То, что было достигнуто в рамках переговоров, оно будет перенесено, экстраполировано в РФ?

— Я думаю, что тут участие Порошенко никакого значения не имеет. Меркель имеет свои представления о том, как и что нужно делать, я думаю, у Макрона есть свои. Представлять, как говорит Порошенко, что есть объединенная позиция союзников — Украины, Германии и Франции — это выдавать желаемое за действительное. По-моему, никакой позиции нет, она будет вырабатываться с участием Путина, или её не будет вовсе.

А почему вы думаете, что нет единой позиции лидеров трех стран?

— Потому что они нигде не говорили слова, которые мы слышим от Порошенко. Да, в общем, и понятно, они же ответственные люди, в отличие от Порошенко. Они говорят, что они, чего они добиваются. Но они не произносят слова, что Россия обязана… ничего она не обязана. Нет в минских соглашениях миротворцев вовсе. Есть предложение, внесенное Россией, о формате миротворцев, которое не устраивает ни Украину, ни США, и скептически к этому предложению относятся Германия и Франция. Это правда. Они предпочли бы формат, который ближе к тем пожеланиям, которые высказывает Украина. Это правда. Но они отдают себе отчет в том, что без компромисса с Москвой добиться этого формата невозможно, поскольку Россия обладает правом вето. Во-первых, я предполагаю, что в отличие от того, что сказал Порошенко, никакая четверка, скорее всего, не встретится, по крайней мере, до окончания Чемпионата мира по футболу. Это моя гипотеза. Вот после окончания, мне кажется, возможно, изменение позиций РФ, в какую сторону, сейчас трудно сказать, но мне кажется, что понимание того, что надо искать компромисс, будет гораздо легче продвигать после того, как закончится Чемпионат мира по футболу.

Во время проведения встреч европейских лидеров с Путиным может быть обсужден украинский вопрос?

— Я не исключаю, что они могут обсуждать, в том числе и украинский вопрос, и даже, в том числе, формат миротворцев. Я не исключаю. Там очень сложная тема, ее долго надо определять. Возможно, будут обсуждать какую-то компромиссную позицию. Между позицией: вводим миротворцев 30-40 тысяч на всю территорию, и позиция Москвы, говорит, что надо ввести миротворцев только на территорию распределения между сторонами, которые противостоят друг другу. Значит, это правда, могут обсуждать, но, мне кажется, что более важные вопросы для обсуждения, актуальные — это вопросы, связанные с ситуацией в Сирии, ситуацией с Ираном, для Германии — это ситуация с газовым "Северным потоком-2", для Франции — ситуация с Ливией, так что там у них есть интересы, и явно проявила себя Россия в этом плане. Поэтому, мне кажется, что все же Украина будет одним из тех вопросов, и не основным, потому что сейчас мы не видим перспектив компромиссной позиции.

Ранее директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков заявил, что встреча Петра Порошенко с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном проводится лишь для уточнения требований европейцев к украинским властям.

К слову, политолог Андрей Миселюк считает, что в обозримом будущем не следует ожидать какого-либо продвижения в вопросе учреждения международной миротворческой миссии на Донбассе.